“Ci prendiamo cura della mamma” – Ryan Reynolds condivide come lui e i suoi figli si stanno preparando per il nuovo bambino

Ryan Reynolds si è sposato con Blake Lively dopo una vorticosa storia d’amore nel 2012. I due condividono tre figlie e stanno per abbracciare la genitorialità per la quarta volta. Durante una recente intervista, la star ha parlato dei preparativi in ​​corso a casa per accogliere il nuovo Reynold.

La star sta attualmente promuovendo il suo primo musical in assoluto con Will Ferrell, Spirited. Il film è basato sul romanzo di Charles Dickens, Canto di Natale. Di recente ha anche fatto notizia per aver sostenuto il Galles sugli Stati Uniti nella Coppa del Mondo 2022. Tutto questo è da una parte e la preparazione dell’attore e della sua famiglia per il loro nuovo membro è dall’altra.

Ryan Reynolds e le sue tre figlie si prendono cura di Blake Lively incinta

Durante una recente intervista, la star di Deadpool ha condiviso che si sono presi molta cura di Blake Lively. Non c’è solo lui, ma ci sono anche i suoi figli. Ha condiviso che lui e le sue tre figlie si radunano costantemente attorno alla star di A Simple Favor. Ryan Reynolds non ha mai nascosto il suo lato romantico per Blake. Ma si scopre che ha trasmesso quel tratto anche ai suoi figli.

“Ci stringiamo tutti intorno a lei e la aiutiamo dove possiamo e facciamo cose romantiche per lei. E, sai, ci prendiamo cura della mamma “, ha detto.

Sembra che la famiglia di cinque persone sia piuttosto entusiasta di dare il benvenuto al sesto membro!

Lively aveva mostrato il suo pancione a settembre al decimo vertice annuale delle donne di Forbes Power a New York City. La coppia aveva precedentemente affermato di essere “allevatori”. Dal momento che Lively e Reynolds provengono da una grande famiglia di fratelli e cugini, volevano lo stesso per i loro figli.

I netizen sono curiosi di conoscere il sesso del loro quarto bambino. Tuttavia, la coppia è rimasta a bocca aperta al riguardo. Hanno affermato che è stata una sorpresa anche per loro. L’attore del mercenario con la bocca ha già affermato di aspettare di nuovo una ragazza perché adora avere figlie. Gli piace avere un ambiente familiare tranquillo!

Pensi che la coppia avrà di nuovo una ragazza? Annota le tue ipotesi nella sezione dei commenti.

