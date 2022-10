“Ci piace chiamarlo Wolverine 10” – In vista dell’uscita di “Deadpool 3” di Ryan Reynolds, Hugh Jackman dà un’anteprima di cosa aspettarsi

All’inizio di questo mese, Ryan Reynolds, accompagnato da Hugh Jackman, ha fatto irruzione in Internet con i loro ultimi aggiornamenti Deadpool 3. Il duo sembrava trovare una serie di spiegazioni per incorporare il personaggio iconico. Questa volta, Jackman ha scosso ancora una volta Internet, dando un chiaro corso degli eventi da anticipare nel film.

La rivista People ha recentemente intervistato Wolverine per ottenere alcune informazioni sulla sua imminente collaborazione con Ryan Reynolds. Dopo la sua risposta, Internet ha smesso di essere lo stesso di prima. L’entusiasmo dei fan per l’imminente blockbuster, la star ha condiviso alcuni eventi importanti del film. Ecco cosa ha detto.

Hugh Jackman rivela le dinamiche di Wolverine e Deadpool per il prossimo trequel

Pur rispondendo alle aspettative delle persone da Deadpool 3Jackman ha iniziato dicendo: “Sarà un vero spasso! Ci piace chiamarlo Wolverine 10.La star ha affermato lo stesso, dando uno sguardo esilarante a basso profilo al suo co-protagonista, Ryan Reynolds. Ha inoltre parlato dei loro set di riprese e di come trascorrevano quasi ogni giorno insieme in ogni luogo. Riflettendo su come sarebbe vedere le stelle in un unico fotogramma, il i Miserabili l’attore ha fatto una rivelazione ancora più grande.

“… si prenderanno a pugni a vicenda per tutto il tempo,” disse la stella. Tenendo da parte le sue battute, ha inoltre confessato che si sarebbe divertito di più nel film di qualsiasi altro avesse mai fatto. Questo film segnerà il secondo crossover tra i due personaggi, il primo con un muto Piscina morta. Pertanto, le aspettative sono alte per Deadpool 3.

LEGGI ANCHE: La caccia di Ryan Reynolds a nuovi componenti aggiuntivi in ​​”Deadpool 3″ continua, poiché The Star Now vuole James Marsden e Halle Berry

Pur riportando in vita un personaggio amato, il nuovo film non altererebbe alcun avvenimento del film del 2017. Piuttosto, Deadpool III fungerà da prequel del film precedente giustificando la morte di Logan. Contenuti più interessanti su cosa aspettarsi dal trequel sono in arrivo. Tutto ciò che sappiamo finora è che il film uscirà l’8 novembre 2024.

Sei entusiasta di vedere il duo condividere di nuovo lo schermo? Quali sono le tue aspettative dal trequel? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

Il post “Ci piace chiamarlo Wolverine 10” – In vista dell’uscita di “Deadpool 3” di Ryan Reynolds, Hugh Jackman dà un’anteprima di cosa aspettarsi è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.