Christopher Gorham scompone il suo ruolo di Trevor in The Lincoln Lawyer

Che tu sia un fan della serie di libri di Michael Connelly o meno, L’avvocato Lincoln è diventato un enorme successo per Netflix, salendo in cima alle classifiche Netflix poco dopo la sua uscita. Un thriller legale teso e basato sui personaggi, la prima stagione di dieci episodi è davvero avvincente dall’inizio alla fine e al centro di quella storia c’è il magnate della tecnologia Trevor Elliott, interpretato dal talentuoso attore Christopher Gorham.

Prima di L’avvocato LincolnGorham ha recitato in molti spettacoli di successo, come Affari segreti, La brutta Betty e serie Netflix Insaziabile. Ora interpreta l’imputato principale nel caso di Mickey Haller dopo l’omicidio dell’ex avvocato di Trevor, Jerry Vincent. Trevor è accusato di aver ucciso sua moglie e il suo amante con rabbia gelosa. Ma l’ha fatto davvero?

Netflix Life ha parlato con Chris del suo lavoro nella serie, di com’è stato lavorare al fianco di Manuel Garcia-Rulfo e di come è entrato nella mentalità di qualcuno come Trevor Elliott.

Christopher Gorham parla dell’avvocato Lincoln

Netflix Life: Ho adorato lo spettacolo e quando ne ho parlato con Becki Newton, abbiamo convenuto che c’era qualcosa di nostalgico nella serie, ma comunque elettrizzante. Conoscevi i libri o il film prima di accettare il ruolo?

Cristoforo Gorham: Una delle prime cose che ho notato dello show è che è stato prodotto da David E. Kelley, e da allora sono stato un suo fan Alleato McBeal. Poi ho letto la sceneggiatura ed era davvero una buona sceneggiatura e poi ho visto che Ted Humphrey sarebbe stato lo showrunner e io ero un suo fan di La buona mogliequindi questo è ciò che mi ha coinvolto, la qualità della scrittura e quella che mi aspettavo fosse la qualità di questo spettacolo, il prodotto finito.

Conoscevo L’avvocato Lincoln film, ma non avevo letto i libri di Michael Connelly, ma sapevo che erano molto popolari, ho amici e parenti che amano le sue cose. C’era molto da cui essere attratto.

NL: Erano eccitati quando sei stato scelto? Eri tipo, sì, sto interpretando questo personaggio dei libri?

CG: Sì, beh, questo personaggio è un personaggio diverso nel libro.

NL: Giusto, nel libro si chiama Walter Elliott, giusto?

CG: Sì, ed è come un produttore cinematografico. È uno dei modi in cui hanno aggiornato la narrazione, dal momento che il libro è uscito da un po’. Ma sì, erano felici per me.

NL: A proposito, Trevor Elliott è un guru della tecnologia e un designer di videogiochi, era un territorio inesplorato per te o sei una persona a cui piacciono i giochi e l’ultima tecnologia nella vita reale?

CG: Sono da qualche parte nel mezzo. Ho adorato i giochi da bambino. Poi ha avuto figli e quindi non ha avuto il tempo di giocare ai videogiochi per molto tempo. Ma poi, proprio durante la pandemia, alcuni amici si sono rivolti a me L’ultimo di noie sono diventato completamente ossessionato da quel gioco.

Ho giocato al primo, e poi fortunatamente per me, il secondo stava per uscire e poi il secondo gioco, voglio dire che potrei davvero collegarmi a una parte della trama di Trevor perché il modo in cui parla di “superare il perturbante valle”, è una cosa visiva. Ma L’ultimo di noi 2per me, è completamente cambiato, per me, come il modo in cui possiamo raccontare storie perché quella era come la prima volta in cui mi sentivo, quello che Trevor stava descrivendo.

Mi sembrava di essere in un film completamente immersivo. È stata una storia completamente coinvolgente in cui stavo recitando una parte e quindi mi sono connesso con questi personaggi in un modo che non mi ero mai sentito guardando un film o un programma TV, e il modo, in particolare in L’ultimo di noi 2che poi cambieranno completamente la tua prospettiva nella seconda metà del gioco e ti costringeranno a sottolineare con l’antagonista, è stato così rivoluzionario e così efficace.

NL: La maggior parte delle tue scene sono dentro L’avvocato Lincoln la prima stagione è al fianco di Manuel Garcia-Rulfo, che interpreta Mickey Haller. Com’è stata la tua esperienza di lavoro con lui?

CG: Manuel è fantastico. È un attore meraviglioso, è un ragazzo eccezionale, ci siamo divertiti molto a lavorare insieme. Il mio unico rimpianto è che non potrò tornare indietro e fare la seconda stagione con lui. Ci siamo divertiti.

Non si può dire, a causa del meraviglioso lavoro che fa, non si può dire quanto sia impegnativo questo ruolo per lui perché l’inglese è la sua seconda lingua, quindi venire al lavoro ogni giorno, lavorare con il suo accento e dover memorizzare pagine e pagine e pagine di roba, le persone non capiscono quanto sia impegnativo. Ce l’ha fatta con tanta grazia.

NL: Come è cambiata la tua prospettiva su Trevor dall’inizio alla fine dello show?

CG: Per me, ho dovuto basarmi sul modo in cui lo interpreto nella verità. Ho deciso che questo ragazzo ama davvero sua moglie, come l’amava davvero. Parte della sua tragedia è che non l’amava più della sua droga, giusto? Quando parla Topolino [Trevor] come tossicodipendente, penso che sia davvero appropriato. Questo è un ragazzo che è dipendente da questo successo e da questa attenzione e da questo stile di vita ora.

Alla fine, quando è stato costretto a scegliere, ha scelto la dipendenza. Penso che la cosa utile per me come attore sia interpretarlo poiché la verità mi permette di attingere onestamente a quei sentimenti emotivi quando è vulnerabile e può rivelare onestamente i suoi veri sentimenti per lei senza poi rivelare tutte le altre cose che lui non vuole che tu lo veda ed è un argomento molto efficace.

NL: C’è una parte dello show in cui la figlia di Topolino afferma che Trevor non è un perdente, quindi perché Mickey lo sta difendendo? Ho pensato che fosse una prospettiva interessante dal momento che non consideriamo sempre ciò che gli avvocati della difesa penale devono considerare quando accettano un cliente. Quindi le scelte che hai fatto creano un personaggio migliore, quindi Trevor non risulta unidimensionale.

CG: Esattamente, voglio dire che è uno stronzo. [Laughs] Ma non significa che non amasse sua moglie.

NL: Sono sempre personaggi più interessanti. Non pensano necessariamente che quello che stanno facendo sia sbagliato.

CG: Nello show non ci occupiamo davvero della questione, ma non è facile uccidere una persona. In effetti, è uno dei crimini meno ripetuti. L’omicidio non si ripete spesso perché è così emotivamente… il trauma è reale per aver tolto la vita a qualcuno.

Quindi quando Topolino prende [Trevor] tornando sulla scena del crimine, il pubblico, a quel punto dello spettacolo, la vede in un modo, ma per Trevor è davvero traumatizzante essere lì per lui. In realtà è difficile, emotivo e sconvolgente, viene semplicemente interpretato nel modo sbagliato poiché Topolino non conosce ancora la verità.

NL: Un’ultima domanda, tu e Becki Newton, eravate entrambi attivi La brutta Betty. Era solo una coincidenza?

CG: Una totale coincidenza, voglio dire, ero elettrizzato. Francamente ero nervoso. Non volevo che ci pensassero perché non volevo che si agitassero e pensassero: “Forse non dovremmo farlo”, non so perché.

Una volta che tutte le scartoffie sono state firmate, è stata una delle prime persone a cui ho scritto perché ero elettrizzato. È stato così bello poter riconnettersi e recuperare il ritardo. Vorrei solo che potessimo avere più scene insieme.

NL: Incrocio ancora le dita per un riavvio di quello spettacolo un giorno.

CG: Anch’io mi conosco, anch’io!

Questa intervista è stata modificata per lunghezza e chiarezza.

