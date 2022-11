Christmas with You star Zenzi Williams età, altezza, Instagram, ruoli

Zenzi Williams è Monique nel nuovo film natalizio di Netflix, Natale con te! Continua a leggere per saperne di più sull’attrice e sul film, di seguito.

Manca poco più di un mese al Natale e stiamo entrando totalmente nell’atmosfera natalizia con le nuove aggiunte festive di Netflix! Natale con te, protagonista Di Lucifero Aimee Garcia (Angelina) e l’icona di Scooby-Doo Freddie Prinze Jr. (Miguel), è il nuovo film salutare aggiunto alla vasta libreria di Netflix, pronto a tirare le corde del tuo cuore e farti sorridere mentre ci avviciniamo al giorno più gioviale dell’anno.

Zenzi Williams età

L’attrice, che interpreta la devota assistente di Angelina, Monique, ha un aspetto estremamente giovanile, quindi indovinare la sua età potrebbe essere piuttosto complicato. Sfortunatamente, sembra che Zenzi non abbia precedentemente rilasciato commenti sulla sua età o su quando esattamente è nata. Tuttavia, se dovessimo indovinare, stimeremmo che l’attrice abbia tra i 25 ei 30 anni.

Altezza Zenzi Williams

Allo stesso modo, con la sua età, il Natale con te l’attrice non ha precedentemente commentato la sua altezza. Quindi, per il momento, possiamo solo offrirti una previsione su quanto potrebbe essere alto Zenzi. Mentre usciva alla premiere del film Netflix, l’attrice si è fermata sul tappeto rosso per posare con i suoi compagni di cast e sembrava torreggiare su alcuni dei suoi co-protagonisti. Dato che Freddie Prince Jr. è alto 6 piedi e 1 pollice, secondo Super Star Bio, e Zenzi è solo di pochi centimetri più basso (ammesso che indossi i tacchi), stimiamo che l’attrice Monique sia alta circa 5 piedi e 8 pollici. Naturalmente, questa è solo una nostra ipotesi in questo momento, ma ci sentiamo abbastanza sicuri della nostra previsione. Resta sintonizzato per un aggiornamento!

Zenzi Williams Instagram

Se stai cercando di dare un seguito all’attrice sui social media, puoi trovare il Natale con te stella sotto l’handle di Instagram, “@zen_will”. La linea bio di Zenzi la descrive come una “narratrice, ragazza vegana, guaritrice”.

Ruoli di Zenzi Williams

Zenzi Williams è meglio conosciuto per aver recitato Pantera nera (2018), Daredevil (2015), e I difensori (2017). Secondo IMDb, l’attrice ha attualmente 11 crediti di recitazione a suo nome. Alcuni degli altri ruoli che ha ricoperto includono: