Christmas With You rende omaggio ad Angelina Chavez Torres

Con novembre ben avviato, il conto alla rovescia per il Natale è iniziato e non sorprende che Netflix stia iniziando a pubblicare la sua lista di film festivi di benessere.

Interpretato da Freddie Prinze Jr e Aimee Garcia, il film racconta la storia di Angelina, una pop star che sta cercando di rimediare a un periodo di esaurimento professionale fuggendo in una piccola città dove non solo trova l’ispirazione, ma anche la possibilità del vero amore.

È un film tipicamente gioioso ed emozionante da accogliere nel periodo festivo, ma nonostante aiuti i fan a prepararsi per il Natale, il film si prende anche un momento di pausa per un momento di riflessione.

Negli ultimi istanti appena prima dei titoli di coda, Christmas With You rende un toccante tributo ad Angelina Chavez Torres.

Natale con te | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11600 Natale con te | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/BYti8tb3rmI/hqdefault.jpg 1188694 1188694 centro 13872

Christmas With You rende un commovente omaggio ad Angelina Chavez Torres

Dopo le montagne russe emotive che Christmas With You porta i suoi spettatori, il film si prende un momento per fermarsi e rendere omaggio a un grande individuo.

Poco prima che scorrano i titoli di coda, sullo schermo appare un intertitolo accorato che presenta il semplice messaggio:

“In memoria di Angelina Chavez Torres”.

Natale con te © Netflix

Chi è Angelina Chávez Torres?

Angelina Chavez Torres è la madre del tedesco Michael Torres, uno degli sceneggiatori e produttori di Christmas With You.

Quando un film o un programma televisivo include una dedica commovente come vediamo qui, di solito è per onorare un membro defunto del cast o della troupe, ma in questo caso l’omaggio è dedicato a un genitore molto amato.

Secondo quanto riferito, Angelina è nata il 2 ottobre 1938 ad Hayden, in Arizona, dai genitori Octaviano Duran Chavez e Soledad Romo Chavez e faceva parte di una grande famiglia poiché era una di 11 figli, con otto fratelli e due sorelle.

Era sposata con German Torres e la coppia ha trascorso quasi 50 anni insieme, avendo sei figli, cinque figlie e un figlio, il produttore cinematografico e scrittore German Michael Torres.

Angelina è deceduta il 24 luglio 2020, all’età di 81 anni e le succederanno sei figli, otto nipoti e cinque pronipoti.

Natale con te © Netflix | Jessica Kourkounis

Il figlio di Angelina condivide il suo tributo

Il 25 luglio 2020, il giorno dopo la morte di Angelina, suo figlio, il tedesco Michael Torres, ha pubblicato su Instagram il suo toccante tributo.

Il messaggio accorato diceva: “La mia bellissima mamma, il mio angelo, ora è un angelo con i miei papà. Il mio cuore è spezzato. Voglio bene alla tua mamma. Grazie per essere la migliore mamma di sempre e per amarmi come hai fatto tu.

Oltre ai molteplici omaggi ad Angelina, va anche notato che la protagonista di Christmas With You si chiama anche Angelina, altro potenziale riferimento alla madre dello scrittore e produttore.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

Christmas With You è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato giovedì 17 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la colonna sonora di Disenchanted: ogni canzone del sequel Disney