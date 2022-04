Christina P è tornata, più divertente di prima nella sua ultima commedia speciale Mom Genes

Dopo il successo di critica e commerciale di Netflix, The Lost Daughter, la piattaforma sta portando un altro spettacolo incentrato sulla maternità. Tuttavia, a differenza del precedente, il nuovo spettacolo è una commedia speciale. Christina P è tornata, ancora una volta superando se stessa, nel suo ultimo speciale comico intitolato Mom Genes. Ecco il trailer dello stesso:

Di cosa parlerà Christina P: Mom Genes?

Dal trailer, sappiamo su cosa si concentrerà questo speciale comico. Christina P è popolare tra gli appassionati di cabaret per aver disegnato dalla sua stessa vita. La maggior parte delle sue opere include racconti esilaranti di eventi della sua vita. Sappiamo che la prossima serie Netflix sarà la stessa in cui racconta gli orrori e i vantaggi di essere una madre. Mentre tutto quello che ha passato a causa del suo bambino le fa venire voglia di gettare quel bambino in un fiume, il piccolo le sorride, lasciandole desiderare altre 10 cose uguali.

Il concetto di maternità non è nuovo per Christina P. La famosa comica ha un popolare podcast comico chiamato Where My Moms At? Questo parla anche di essere una madre nei tempi moderni. Oltre a questo, Christina è anche co-conduttrice di un podcast chiamato Your Mom’s House con suo marito Tom Segura.

Christina P, e suo marito, Tom Segura

Su Netflix, ha già lasciato il segno con due dei suoi precedenti speciali comici. Sono Madre Inferiore e I Degenerati. La prima racconta i suoi resoconti della propria infanzia, della crescita e alla fine degli orrori del parto. The Degenerates, d’altra parte, è una serie di sessioni di cabaret di comici famosi tra cui Christina P, Donnell Rawlings, Nikki Glaser, Jay Oakerson e altri. Ancora una volta fanno ridere il pubblico sui resoconti delle loro storie personali.

Fino a quando Christina P: Mom Genes non uscirà su Netflix l’8 maggio, riproduci in streaming gli altri sulla piattaforma!

