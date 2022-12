Christina Applegate e Katey Sagal appaiono insieme in Dead to Me?

Dopo tre stagioni, Morto per me è giunto a una fine agrodolce (e super triste) su Netflix nel novembre 2022. L’ultima stagione non ha lasciato nulla di intentato, o uccello di ceramica, ha risposto a tutte le nostre domande e poi ad alcune, e includeva persino un’altra apparizione di Katey Sagal.

L’attrice vincitrice del Golden Globe è guest star in Morto per me nei panni di Eleanor Hale, la madre separata del personaggio di Linda Cardellini, Judy. Incontriamo per la prima volta Eleanor dal carcere nella seconda stagione, quando Judy prende finalmente la decisione di visitare sua madre.

Per fortuna, Judy ripara la sua relazione con Eleanor (beh, nel miglior modo possibile per riparare le cose) al punto da svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare Jen e Judy. Chi non ama un buon arco di redenzione? Soprattutto quando è interpretato da un’attrice dotata come Sagal.

Ma Sagal riesce a recitare con l’ex figlia della TV Christina Applegate? È la domanda che molti probabilmente fanno durante il binge-watching Morto per me, ancora di più per gli appassionati di Sposato con figli. Immergiamoci nel ruolo che Katey Sagal interpreta nella serie Netflix nominata agli Emmy.

Il ruolo di Katey Sagal Morto per me

Mentre Katey Sagal fa la sua prima apparizione nei panni della madre di Judy, Eleanor, in Morto per me stagione 2, lei e Christina Applegate non condividono una scena insieme fino all’episodio 9 della stagione 3. Prima di quell’episodio, le scene di Sagal erano state con Linda Cardellini (dalla prigione).

Nel penultimo episodio della serie, Jen apre la porta di casa per trovare Eleanor, che inizialmente scambia per Judy. Poiché non si erano mai incontrati prima, Jen le chiede se sa chi è. Eleanor si presenta come la madre di Judy ei due parlano di Judy. La scena si trasforma da comica in emotiva quando Jen rivela la diagnosi di cancro di Judy, ma guardare questi due recitare di nuovo insieme è geniale, indipendentemente dal materiale.

Sagal e Applegate hanno precedentemente interpretato la madre e la figlia Peg e Kelly Bundy nella sitcom della Fox Sposato con figli dal 1987 al 1997. Dopo aver recitato insieme in televisione per 10 anni e 11 stagioni di una sitcom, Sagal e Applegate hanno formato uno stretto legame. Sagal ha partecipato alla cerimonia della Walk of Fame di Applegate nel novembre 2022 ed è stata al fianco della figlia televisiva per tutto il tempo durante il suo discorso.

Nonostante la loro stretta connessione, Sagal e Applegate non apparivano insieme sullo schermo dalla fine del Sposato con figli nel 1997. Stando così le cose, è stato a dir poco magico vederli finalmente di nuovo insieme, anche solo per una scena davvero commovente, in Morto per me stagione 3.

Cosa ne pensi del ruolo di Katey Sagal in Morto per me? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e assicurati di guardare la serie completa solo su Netflix!