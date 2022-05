Christian Serratos brilla nel cast di “In Vaulted Halls Entombed” per LDR S3

L’attrice Christian Serratos brilla come parte dell’eccezionale cast vocale per Love, Death and Robots stagione 3 episodio 8, “In Vaulted Halls Entombed”.

Quasi ogni singolo fan dell’iconica serie antologica animata di Netflix Love, Death and Robots avrà il proprio ordine per i migliori episodi della stagione 3. Tuttavia, sembra che alcuni episodi, in particolare, stiano conquistando i titoli dei giornali più di altri; “Bad Travelling”, “Mason’s Rats”, “Jibaro” e “In Vaulted Halls Entombed”.

Quest’ultimo episodio è il penultimo capitolo del terzo volume pubblicato di recente, ma non è affatto un episodio su cui dovresti dormire. In particolare, la fedeltà grafica e il cast vocale di “In Vaulted Halls Entombed” rendono questo episodio uno dei migliori della stagione 3, con le luci della ribalta monopolizzate dal fantastico Christian Serratos.

Christian Serratos brilla “Nelle sale a volta sepolte”

“In Vaulted Halls Entombed” è l’ottavo episodio della terza stagione di Love, Death and Robots e presenta un gruppo di soldati statunitensi che tenta di salvare un ostaggio da una roccaforte di montagna. Tuttavia, ci sono più di aspiranti terroristi in agguato nell’ombra, inclusi ragni-creature assassine e una creatura gigantesca che assomiglia in modo sospetto a Cthulhu.

L’episodio presenta Joe Manganiello (Coulthard), Jai Courtney (Spencer), Debra Wilson (posseduta Harper), Stanton Lee (Dilman), Jeff Schine (Gladstone) e Fred Tatasciore (Bound God) come parte della squadra di soldati statunitensi, ma è Christian Serratos che brilla di più nei panni di Harper (la versione non posseduta).

Serratos, nata Christian Marie Bernardi, è un’attrice americana nota per aver interpretato Rosita Espinosa nella serie TV AMC The Walking Dead e la cantante di The Queen of Tejano Selena nel dramma biografico di Netflix, Selena.

Christian Serratos in amore, morte e robot stagione 3>>>>> SOLO SUPERIOR — 🇨🇱 (@hhhhhhh_a512) 20 maggio 2022

La nativa della California ha fatto il suo debutto professionale nel 2004 quando ha interpretato il ruolo di Suzie Crabgrass nella serie Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide. Tuttavia, è stata la sua interpretazione di Angela nella saga di Twilight ad essere il suo vero ruolo da protagonista, che ha persino vinto il suo premio come miglior giovane attrice non protagonista al 30° Young Artist Award.

Il 31enne ha anche interpretato ruoli in Zoey 101, Cow Belles, Hannah Montana, American Horror Story: Murder House, The Secret Life of the American Teenager e Fight 7500.

Joe Manganiello come Coulthard, Magic Mike (2012) e True Blood (2008-12)

Jai Courtney nel ruolo di Spencer, Jack Reacher (2012) e Suicide Squad (2016-21).

Debra Wilson nel ruolo di Harper posseduta, Over the Hedge (2006) e Scary Movie (2006)

Stanton Lee nel ruolo di Dilman, SEAL Team (2019) e The Young and The Restless (2018-19)

Jeff Schine nel ruolo di Gladstone, Call of Duty: WW2 (2017) e Division III (2011)

Fred Tatasciore nel ruolo di Bound God, Team America (2004) e Kung Fu Panda 2 (2011)

BRO È QUELLO CHRISTIAN SERRATOS IN “nei saloni a volta sepolti” 🥺 — reeza (@taryza) 20 maggio 2022

Altri grandi nomi della terza stagione di Love, Death and Robots

Di tutti gli episodi della terza stagione di Love, Death and Robots, “In Vaulted Halls Entombed” ha probabilmente il cast più prolifico; tuttavia, ci sono innumerevoli grandi nomi che compaiono anche nel terzo volume della serie di successo.

Al di fuori dell’episodio Delta Squad vs Cthulhu, i titoli dei casting della terza stagione sono dominati da artisti del calibro di Seth Green (creatore di Robot Chicken), Rosario Dawson (Ahsoka di The Mandalorian), Craig Ferguson (iconico conduttore notturno) e Chris Parnell (Jerry di Rick e Morty).

Questi doppiatori fanno parte della migliore stagione di Love, Death e Robots finora, ma ci sono anche diversi grandi nomi che sono già apparsi nei primi due volumi di cui potresti non essere a conoscenza:

Nolan North – Episodio 3 della prima stagione di “The Witness”.

Gwendoline Yeo – “Good Hunting” stagione 1 episodio 8

Gary Cole – Episodio 9 della prima stagione di “The Dump”.

Topher Grace – Episodio 16 della prima stagione di “L’era glaciale”.

John DiMaggio – Episodio 16 della prima stagione di “L’era glaciale”.

Peter Franzen – Episodio 4 della seconda stagione di “Neve nel deserto”.

Michael B. Jordan – Episodio 7 della seconda stagione di “Life Hutch”.

Incrociamo le dita sul fatto che altre superstar di Hollywood saranno presenti nella quarta puntata di Love, Death e Robots, se dovesse essere rinnovato da Netflix per un altro set di avventure animate.

Di Tom Llewellyn

