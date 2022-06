Chris Hemsworth seduce i fan con la sua voce carismatica in una meditazione “strisciante” a tema Spiderhead

SU Giornata internazionale dello yoga, 2022e così via il giorno più lungo dell’anno, c’è qualcuno di speciale che ti guida. Come lo Yoga ti aiuta crescere fisicamente così come spiritualmente, dovremmo praticarlo ogni giorno. Ma in questo giorno; proviamo a motivare le persone per uscire dalla loro zona di comfort. Bene, ecco il motivazione che devi alzarti e lavorare su te stesso. La voce di Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth guida nella sua voce di Spiderhead

Cos’è Yoga tutto su? Lo yoga consiste nel canalizzare la tua energia interiore con i tuoi movimenti fisici. L’attività riconosce e rilasci le energie represse e ti tiene dentro armonia con il tuo corpo e la tua mente. Nel complesso, porta armonia tra la tua esistenza e natura.

All’inizio di questo mese, Testa di ragno con Chris Hemsworth e Miles Teller in streaming su Netflix. Il film parla di un sperimentare sugli esseri umani e gli effetti dei farmaci che alterano la mente su di loro. Ci sono combinazioni di droghe e lui le usa oggetti umani. Chris, che suona Steve Abnestiosserva gli effetti dei farmaci e le reazioni degli oggetti.

Chris Hemsworth, con i suoi accento carismaticooltre a promuovere l’uscita del suo recente film, sollecita fan di cui riconoscere un’abitudine quotidiana meditazione e nota i loro pensieri e le loro emozioni rilassante i loro corpi. Messa a fuoco sul loro respiro e permettere ai loro piedi di sentire le radici ovunque si trovino e di essere radicati da esse. Essi svanire nella foresta dei loro pensieri e gli alberi li hanno circondati. Gli alberi li osservano, strisciano sui loro corpi e li esaminano. Le radici dell’albero si insinuano sui loro corpi come a ragno. E ora si allungano verso di te paure e incertezze. Non hanno scampo adesso.

Ciò significa che sta spiegando il processo e gli effetti della meditazione sulla tua mente e sul tuo corpo.

Sebbene sia lo Yoga che questi esperimenti osservare le menti e le reazioni delle menti umane. Tuttavia, l’unico differenza è che con lo Yoga lo facciamo senza elementi esterni e creati dall’uomo. Bene, Chris ci guida attraverso il suo esperimento con una voce calmante e rassicurante.

Siediti, rilassati e lascia che la voce rassicurante di Chris Hemsworth ti guidi in questa meditazione mattutina. pic.twitter.com/DMi3xQVW4t — Netflix (@netflix) 20 giugno 2022

Meditazione significa osservando l’energia dentro di te e lasciarla scivolare. Yoga ci aiuta a pubblicazione quell’energia e Chris ci sta aiutando con le sue istruzioni. Farai Yoga mentre ascolti l’attore?

