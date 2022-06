Chris Hemsworth in Interceptor è interpretato da Elsa Pataky?

Intercettore è un avvincente film d’azione e avventura nuovo su Netflix oggi, 3 giugno. L’attrice spagnola Elsa Pataky recita e suo marito, il collega attore Chris Hemsworth, è un produttore esecutivo. Hemsworth appare sullo schermo con sua moglie?

Pataky interpreta l’eroina JJ Collins, una donna stanca del mondo delegata a una base di intercettazione di missili nucleari solitaria nell’Oceano Pacifico dopo essere stata espulsa dal lavoro dei suoi sogni al Pentagono.

Pataky è affiancato da un talentuoso gruppo di attori che include diversi colleghi australiani, come Luke Bracey che recita di fronte a Pataky nei panni del principale antagonista del film, Alexander Kessel. I fan potrebbero anche essere sorpresi di sapere che anche il marito di Pataky, Chris Hemsworth, ha lavorato al film come produttore esecutivo.

In effetti, quando abbiamo parlato con Pataky a maggio, ci ha detto che il Thor l’attrice è stata molto favorevole alla sua assunzione di un ruolo da protagonista in un film d’azione. È giusto che il loro sforzo di collaborazione uscirà all’inizio di questo mese dal prossimo film di Hemsworth, un thriller psicologico chiamato Testa di ragnoarriverà su Netflix tra poche settimane.

Naturalmente, solo perché Hemsworth è un attore e sta lavorando a questo film in qualità di produttore, ciò non significa necessariamente che sia in il film, vero? Bene, la coppia ha già lavorato insieme in film come 12 Forte. Continua a leggere per scoprire quale ruolo, se del caso, gioca Hemsworth nel progetto.

Chris Hemsworth è in Interceptor?

Sì, in Hemsworth ha un ruolo minore Intercettore e appare alcune volte durante la sua corsa.

Invece di interpretare il suo solito ruolo da supereroe, Hemsworth indossa una parrucca, occhiali e barba per interpretare un commesso in un negozio al dettaglio pieno di gadget. Tutte le sue scene sono relativamente brevi, con il suo personaggio che funge da controfigura del pubblico. Non voglio rivelare molto di più per non rovinare nulla di significativo per la trama del film.

Se sei un fan di Hemsworth, dovresti guardare il film per supportare lui e sua moglie. Assicurati di rimanere oltre i titoli di coda, poiché c’è una breve scena post-crediti con il personaggio di Hemsworth!

Intercettore è ora in streaming su Netflix.