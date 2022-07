Chris Evans sbalordito di sapere che Ryan Gosling vuole unirsi al Mcu dopo “The Grey Man”

di Netflix L’uomo grigio sono solo cinque giorni di distanza dai nostri schermi. Il film è basato su un romanzo con lo stesso nome, in cui un agente della CIA (Ryan Gosling) scopre oscuri segreti sul sistema e su quell’assassino internazionale (Chris Evans) che cerca di dargli la caccia. A parte la storia, sono le stelle che condividono tra loro un’epica chimica; l’essere migliore tra Evans e Gosling, questo è il momento clou del film. Questo dinamico duo ha follemente acclamato elogi globali e le persone non vedono l’ora di vederli insieme sullo schermo.

La cosa eccitante dell’imminente film Netflix è che una star dell’MCU e una possibile futura star dell’MCU si stanno unendo per mano con i registi dell’MCU. Sì, la possibile star Marvel di cui abbiamo parlato è Ryan Gosling, che in precedenza ha condiviso la sua disponibilità a diventare un supereroe. Come pensi che reagirà Evans al suo L’uomo grigio co-protagonista che sogna una voce MCU? Perché chiedersi quando l’attore ha condiviso una recente intervista? Ecco cosa aveva da dire.

Chris Evans è stato sorpreso di ascoltare il desiderio di Ryan

Ana e Chris sono stati recentemente su Extra per la promozione L’uomo grigio. Proprio all’inizio, l’ospite ha menzionato il desiderio di Ryan Gosling di essere nel Marvel Cinematic Universe che aveva confessato in precedenza. Questa notizia ha lasciato Chris Evans completamente perplesso. Non riusciva a credere alle sue orecchie e in realtà ha chiesto: “L’ha detto? Ha detto davvero così!?“

Precedentemente associato alla Marvel attraverso alcuni dei film di successo da record, ha affermato che la Marvel ha prodotto abbastanza meraviglia-film pessimi negli ultimi anni. E per questo motivo molti attori acclamati hanno iniziato a riconoscerne il valore.

“Ha costantemente realizzato buoni film, quindi penso che molte persone stiano dando loro il giusto merito,” ha detto Evans. Ha anche convenuto che Ryan sarebbe stato fantastico in un film Marvel. Inoltre, essendo un attore versatile, sa cosa vuol dire far parte del franchise di maggior successo nel corso degli anni. Anche se il suo ritorno alla Marvel è nell’aria, per ora: in realtà non ha confermato nulla del genere.

Più avanti nell’intervista, Ana De Armas ha fornito leggere informazioni sul suo personaggio nel film e anche sul suo altro film biografico su Marilyn Monroe. Tuttavia, è rimasta a bocca aperta Bionda. Per L’uomo grigioha parlato di come sarà completamente distruttiva sullo schermo. Fondamentalmente sarà la risoluzione dei problemi rimanendo sempre con il suo collega, Court e salvando la situazione.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul film in uscita che uscirà il 22 luglio in esclusiva su Netflix.

Il post Chris Evans sbalordito di sapere che Ryan Gosling vuole unirsi al Mcu dopo che “The Grey Man” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.