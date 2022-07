Chris Evans mostra il suo squisito gioco della lingua in un’intervista

Chris Evans, la famosa star di Hollywood è recentemente nelle notizie per la sua eccezionale interpretazione di cattivo in L’uomo grigio. Il film parla di un Agente della CIA che viene braccato da assassini internazionali e un ex agente della CIA (Chris). Di tutte le sue straordinarie abilità, quella che i fan trovano più esilarante è la sua gioco della lingua che si mette in mostra in quasi tutti i set. L’attore tira fuori la lingua ogni volta che vede una telecamera, ma il suo gioco di lingua in un’intervista con il Regno Unito cosmopolita ci ha fatto rotolare per terra a ridere.

Chris Evans e il suo gioco di lingua preferito di tutti i tempi

Recentemente in un’intervista con il Regno Unito cosmopolita dove parla delle sue preferenze per interpretare un attore o un cattivo, ha rivelato il suo esilarante trucco per le feste. Ecco quando è arrivato questo fiore di lingua.

Chris Evans mostra il suo trucco per le feste in un’intervista a Cosmopolitan uk pic.twitter.com/RdHjHTut6i — il meglio di Chris Evans (@evanscontent) 22 luglio 2022

A parte questo, gli altri suoi trucchi da festa includevano impilare un mucchio di quarti sul gomito e prenderli tutti in una volta. In seguito, ha risposto quale dei suoi personaggi interpretati è più simile a lui e indovina chi potrebbe essere? Destra! Steve Rodgers alias Capitan America, Certo. “Ho interpretato Capitan America per molto tempo e fai sempre dei parallelismi tra te e il tuo personaggio ed è un brav’uomo. Mi piacerebbe essere un brav’uomo e più giocavo a Captain America, più Captain America mi metteva in gioco,” disse Cris.

LEGGI ANCHE: Chris Evans sbalordito di sapere che Ryan Gosling vuole unirsi al MCU dopo “The Grey Man”

Chris continua quindi a rispondere a ciò che afferma di avere “la migliore domanda che gli è stata fatta.” Alla domanda sulla migliore razza di cane con cui si identifica di più e perché va con l’essere a Mutt o un pastore tedesco tipo o qualcosa di più di un tipo di levriero. Ha anche detto che i cani hanno gravitato tipicamente nella sua vita. Scopri di più sull’intervista nel video.

Finché non troveremo altri dei preferiti di Chris Evan, Stream L’uomo grigio subito su Netflix. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del trucco da festa di Chris.

Il post Chris Evans mostra il suo squisito gioco della lingua in un’intervista è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.