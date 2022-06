Chris Evans ha effettivamente colpito Ryan Gosling in faccia durante le riprese di “The Grey Man”.

La superstar di Hollywood e la Marvel Capitano America potrebbe aver avuto diversi scontri con alcune delle entità più potenti, ma a volte gli manca ancora i suoi obiettivi. Chris Evans è per lo più associato a ruoli ricchi di azione e al suo turno nell’universo Marvel. Nonostante la sua reputazione di attore di film d’azione, Evans ha condiviso di aver commesso un errore durante le scene d’azione di Netflix. L’uomo grigio.

Chris Evans ha colpito davvero Ryan Gosling

Dopo la sua uscita dall’universo Marvel, le abilità di Evan si sono un po’ arrugginite? Forse.

In una nuova clip da L’uomo grigio, Chris Evans è stato visto diventare duro con Ryan Gosling. L’azione qui sembra elegante, ma è una storia diversa dietro le quinte. Apparentemente, aveva accidentalmente colpito Ryan con la pistola.

Abbiamo un assaggio dell’azione nell’ultimo teaser. Gli scagnozzi non sono in concorrenza con i Gosling’s Court Gentry. Li prende tutti uno per uno con facilità. Ma Llyod Hansen di Evans lo ha attaccato all’improvviso mentre stava uscendo. Continuano a insultarsi a vicenda mentre combattono. Gosling lancia un classico one-liner che Lloyd è stato facile da identificare grazie alla sua scelta di moda e al trashstache.

LEGGI ANCHE: “Ma odorano come Chris Evans?”: I fratelli Russo chiedono a Netflix di vendere il cestino dei rifiuti di Lloyd prima dell’uscita di “The Grey Man”

Evans è qui per l’unità, ma invece Gosling lancia una granata. Proprio quando pensava di essere al sicuro, Evans gli si avvicina di soppiatto da dietro con una pistola. Tuttavia, prima che colpisca, Dani Miranda di Ana De Armas lo tranquillizza. Solo alla fine, gli spettatori si rendono conto che a Gosling mancava una scarpa durante tutta questa faccenda.

The Grey Man riunisce l’attore con i fratelli Russo

I fratelli Russo hanno già lavorato con Evans in precedenza per i film di Capitan America e gli Avengers. Di recente, l’attore ha parlato della sua intenzione di riprendere nuovamente il ruolo se le condizioni saranno “perfette”.

Il timone dei fratelli Russo L’uomo grigio segue una spia Courtland Gentry che scopre oscuri segreti della CIA. La CIA lancia una caccia all’uomo guidata dallo sfrenato Llyod Hansen.

Il film d’azione ad alto budget arriverà su Netflix il 15 luglio.

LEGGI ANCHE: Perché Ryan Gosling è interessato a conoscere la taglia delle scarpe di Chris Evans? Risposte clip esclusive di “The Grey Man”.

Il post che Chris Evans ha effettivamente colpito Ryan Gosling in faccia durante le riprese di “The Grey Man” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.