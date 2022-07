Chris Evans aveva già previsto il coinvolgimento di Barbie di Ryan Gosling in The Grey Man?

Siamo solo un giorno indietro rispetto al rilascio di Il più grande film di Netflix del 2022, L’uomo grigio. Il film non sarà solo ricco di azione strabiliante e un cast stellare. Sembra anche una via di mezzo tra il brivido e lo spionaggio. Il film ha anche predetto il futuro. E la previsione arriva nientemeno che dal l’eroe è diventato psicopatico Chris Evans.

In una recente intervista, Ryan Goslinga cui vedremo tirare pugni Chris EvansLloyd Hansen, ha parlato del pronostico e lo ha persino commentato.

Interessato a cosa aveva da dire l’attore canadese? Quindi continua a leggere.

Chris Evans ha fatto una previsione su Barbie per Ryan in The Grey Man

La campagna promozionale per L’uomo grigio è a pieno regime. L’intero cast sta rilasciando interviste e il Fratelli Russo stanno anche conducendo uno screening speciale in India. In una di queste interviste di Ryan con Entertainment Tonight, apprendiamo effettivamente che Chris menziona il nuovo ruolo di Ryan nei panni di Ken in Barbie nel thriller di spionaggio.

Quello che è successo è che nel film, il personaggio di Evans si riferisce al personaggio di Gosling come a “Bambola Ken”, al che Ken, Ryan stesso ha risposto, “Non è affatto un insulto! Ne sono orgoglioso”.

Sicuramente è stato un commento esilarante dell’attore. E ci viene da chiedersi se i Russo abbiano aggiunto di proposito la linea o no? Tuttavia, L’uomo grigio ha molti punti di forza che lo rendono un degno orologio, a parte l’esilarante insulto di Chris.

Prime recensioni per L’uomo grigio sono estremamente positivocon molti che lodano il cast principale del film. E ora che i fratelli Russo hanno già diversi spin-off e sequel pronti per il franchise, rende davvero i fan di tutto il mondo entusiasti di ciò che i registi di film come Captain America: The Winter Soldier, tra molti altri, hanno in serbo per loro.

A cosa pensate voi ragazzi Chris Evan e Ryan Gosling‘Chimica nel film? Ti piacciono o no? Condividi tutti i tuoi pensieri e opinioni con noi nei commenti.

L’uomo grigio sta rilasciando 22 luglio a livello globale su Netflix.

