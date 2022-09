Chozen Toguchi muore nella quinta stagione di Cobra Kai?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 5 di Cobra Kai*

Poiché la minaccia del dojo Cobra Kai è cresciuta in ogni stagione dello spin-off di The Karate Kid, Daniel LaRusso è stato costretto a rivolgersi a molti dei suoi ex nemici in cerca di alleati.

Nella quinta stagione, lui e Johnny Lawrence reclutano Chozen Toguchi, l’avversario di Daniel in The Karate Kid Parte II, per aiutare ad addestrare gli studenti di Miyagi-Do a contrastare la crescente minaccia rappresentata da Terry Silver.

Dall’arrivo della nuova stagione, Chozen è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan tra gli spettatori, ma la resa dei conti finale con Terry Silver ha lasciato molti timori per il personaggio e ha chiesto se Chozen muore nella stagione 5 di Cobra Kai.

Chozen combatte Silver nella resa dei conti della quinta stagione

Nell’episodio finale della quinta stagione, Chozen e Johnny si uniscono al ritorno di Mike Barnes per affrontare Terry Silver e il suo Cobra Kai senseis.

Lo scontro non va come previsto, tuttavia, poiché Barnes viene eliminato quasi all’istante mentre Johnny viene sopraffatto dai sensei di Silver.

Fuori, Chozen e Terry si impegnano in un feroce combattimento con la spada, e sembra che Chozen stia per rivendicare la vittoria quando un urlo dall’interno lo distrae per un momento.

La frazione di secondo è tutto ciò di cui Silver ha bisogno e colpisce Chozen, lasciandolo morire con una ferita aperta alla schiena.

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

Chozen muore nella quinta stagione di Cobra Kai?

No, per fortuna Chozen Toguchi non muore nel finale della quinta stagione di Cobra Kai.

Tuttavia, è un affare ravvicinato per il personaggio di Yuji Okumoto poiché non lo si vede più fino a dopo la resa dei conti culminante tra Daniel e Silver.

Il destino di Chozen è confermato negli ultimi momenti dell’episodio quando emerge dalla limousine di Mike Barnes con delle bende che coprono liberamente la sua ferita sanguinante.

Rassicura Daniel dicendo che è “solo una ferita alla carne”, anche se LaRusso risponde dicendo “è come tutta la tua carne”, e non perde tempo a portare Chozen su un’ambulanza.

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

I fan di Cobra Kai reagiscono al destino di Chozen

Dopo essere diventato il personaggio preferito dai fan per tutta la stagione 5, i fan di Cobra Kai sono rimasti con il fiato sospeso per Chozen nel finale con molti che si sono rivolti ai social media per discutere del suo destino.

Un fan su Twitter ha scritto: “Pensavo che sicuramente Chozen sarebbe stato il “scelto” a morire, ma sono sopravvissuti tutti. E tutto sembra in qualche modo a posto con il mondo… per ora.

Mentre un altro ha aggiunto: “Chozen è stato il mio momento clou! Ogni scena l’ho amato così tanto!! Stavo morendo dentro ogni secondo preoccupandomi che sarebbe morto. Ha reso lo spettacolo molto più ricco”.

“Quel finale di Cobra Kai mi ha fatto pensare che Barnes, Chozen e Lawrence sarebbero tutti morti”, ha commentato questo fan.

Questo utente di Twitter in preda al panico ha scritto: “Chozen è meglio non essere morto!!!”

E infine, questo fan ha già delle teorie sulla sesta stagione: “Il colpo di scena alla fine di S5. Kreese è tornato e Chozen non è morto dopotutto… Sento che Silver troverà la sua via d’uscita dalla prigione in qualche modo, con l’S6.

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

La quinta stagione di Cobra Kai è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 9 settembre 2022.

