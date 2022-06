Chicago Med lascerà Netflix a luglio 2022 (dove sarà il prossimo streaming)

Odio essere portatore di cattive notizie, Chicago Med fan, ma Netflix ha dato un avviso di rimozione per le cinque stagioni attualmente in streaming e ci stiamo avvicinando rapidamente alla data di partenza. Sfortunatamente, tutte e cinque le stagioni della serie medica lasceranno Netflix a luglio 2022.

Chicago Med è una serie televisiva creata da Dick Wolf e Matt Olmstead. È la terza serie di Wolf Entertainment Chicago franchising. La prima stagione è stata presentata per la prima volta sulla NBC nel novembre 2015 e lo spettacolo è andato avanti per sette stagioni in totale, con l’ottava stagione che dovrebbe essere trasmessa nell’autunno 2022.

Lo spettacolo segue il team immaginario di medici, infermieri e personale dedicato del Gaffney Chicago Medical Center mentre lavorano per salvare vite e allo stesso tempo bilanciare le proprie relazioni personali. Il cast incredibilmente talentuoso è composto da Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Rachel DiPillo, Colin Donnell, Brian Tee, S. Epatha Merkerson, Oliver Platt e molti altri. Sebbene il cast sia cambiato drasticamente nel corso delle stagioni, lo spettacolo è riuscito comunque ad attirare nuovi spettatori e mantenere il suo pubblico originale.

Allora, quando è Chicago Med lasciare lo streamer? Continua a leggere perché condividiamo la data di partenza dello spettacolo e dove verrà trasmesso in streaming proprio qui sotto!

Quando Chicago Med lascia Netflix?

Chicago Med le stagioni 1-5 lasceranno Netflix giovedì 21 luglio 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno in cui puoi guardare tutte e cinque le stagioni della serie medica su Netflix è il 20 luglio.

Il 21 luglio non è poi così lontano, quindi ti consigliamo di iniziare la tua sessione di abbuffata il prima possibile. Potresti non essere in grado di superare tutte e cinque le stagioni entro la data di partenza, ma pensiamo che sarai in grado di superare almeno tre stagioni se sei persistente.

Dove guardare in streaming Chicago Med dopo

Il posto migliore per guardare Chicago Med sarebbe Pavone. Peacock ha tutte e sette le stagioni della serie medica sulla sua piattaforma e puoi trasmettere in streaming l’intera serie gratuitamente con gli annunci. Se preferisci acquistare singoli episodi o stagioni complete, puoi farlo tramite Amazon Instant Video, Google Play e Vudu.

Sebbene Chicago Med a breve non sarà più possibile eseguire lo streaming su Netflix, Grey’s Anatomy sarà ancora sul servizio di streaming.