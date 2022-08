‘Chiama il mio agente! Serie K-Drama: in arrivo su Netflix a novembre 2022

Con la fine dei k-drama estivi su Netflix presto, inizieremo lentamente a vedere le formazioni dei k-drama autunnali e invernali. Uno di questi k-drama in arrivo su Netflix questo novembre è Chiama il mio agente! l’adattamento coreano della serie francese Dix Pour Cent. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prima stagione di Chiama il mio agente!.

Chiama il mio agente! è una nuova serie comica romantica sudcoreana con licenza internazionale Netflix Original scritta da Park So Young e diretta da Baek Seung Ryong. La serie è un adattamento della TV francese Dix Pour Cent, che ha visto molteplici adattamenti in tutto il mondo in paesi come il Regno Unito, l’India e le Filippine.

Quando è il Chiama il mio agente! Data di uscita di Netflix?

Nel momento in cui scrivo, Mydramlist lo sta segnalando Chiama il mio agente! è previsto il rilascio del suo primo episodio su Netflix Mercoledì 16 novembre 2022.

Il programma attuale è per due episodi di Chiama il mio agente! da rilasciare ogni settimana, per un totale di otto settimane. Nuovi episodi saranno disponibili ogni mercoledì e giovedì prima di finire Giovedì 5 gennaio 2023.

I tempi di esecuzione approssimativi devono ancora essere annunciati.

Nota: le date di uscita e il programma degli episodi sono soggetti a modifiche.

Programma di rilascio dell’episodio

Episodio Netflix Data di uscita 1 16/11/2022 2 17/11/2022 3 23/11/2022 4 24/11/2022 5 30/11/2022 6 01/12/2022 7 07/12/2022 8 08/12 /2022 9 14/12/2022 10 15/12/2022 11 21/12/2022 12 22/12/2022 13 28/12/2022 14 29/12/2022 15 04/01/2023 16 05/01/2023

Qual è la trama Chiama il mio agente!?

Alla Method Entertainment, un’importante società di gestione, il direttore generale Ma Tae Oh usa la sua straordinaria mente strategica per ottenere ciò che vuole. Tuttavia, questo lo mette in contrasto con il manager maniaco del lavoro e competitivo di 14 anni Cheon Je.

Di chi sono i membri del cast Chiama il mio agente!?

Leo Seo Jin non ha mai recitato in una serie originale Netflix prima e farà il suo debutto in Chiama il mio agente! come direttore generale Ma Tae Oh.

Il ruolo di Kwak Sun Young nei panni di Cheon Je In è il suo primo ruolo da protagonista in una serie Netflix Original. L’attrice ha recitato in più film originali in passato, ma principalmente in ruoli secondari o come ospite in spettacoli come Playlist dell’ospedale, Ispettore Kooe Barra pop-up mistica.

Un altro attore che debutta nella serie originale per Netflix è Seo Hyun Woo nel ruolo di Kim Jung Don. Seo Hyun Woo è stato visto su Netflix nel 2022 quando ha interpretato il ruolo del caposquadra Hwang nella commedia romantica Amore e guinzagli.

Joo Hyun Young è stato scelto per il ruolo di So Hyun Joo, ma l’attrice ha già riscontrato un recente successo nel suo ruolo di supporto nell’incredibilmente popolare Avvocato Straordinario Woo.

Lee Seo Jin nel ruolo di Ma Tae Oh

Kwak Sun Young nel ruolo di Cheon Je In

Seo Hyun Woo nel ruolo di Kim Jung Don

Joo Hyun Young nel ruolo di So Hyun Joo

Shin Hyun Seung

Sei entusiasta di guardare Chiama il mio agente! stagione 1 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!