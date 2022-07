Chi vince in The Grey Man? Six di Ryan Gosling contro Lloyd di Chris Evans

The Grey Man è arrivato e il talento a bordo di questo stravagante veicolo d’azione lo rende il progetto Netflix più eccitante di quest’anno finora.

Al timone abbiamo il duo di registi spesso coniato i Fratelli Russo. Joe e Anthony hanno diretto Vendicatori: Infinity War e Fine del giocodue dei più grandi successi di tutti i tempi.

Pochi cineasti hanno mai lavorato con una tela così grande e i fan sono stati entusiasti di apprendere che sarebbero rimasti nel regno dello spettacolo ad alto budget con un adattamento dell’omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney.

Nel ruolo centrale abbiamo Ryan Gosling (Viaggio) come “Sierra Six” che affronta Chris Evans’ (Capitan America: Il Soldato d’inverno) cattivo Lloyd Hansen.

Quando Six scopre pericolosi segreti dell’agenzia, ha un grosso bersaglio sulla schiena e Lloyd ha il compito di eliminarlo. Allora, chi vince in The Grey Man?

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI

Chi vince in The Grey Man? Finale spiegato

Sierra Six di Ryan Gosling alla fine esce in cima e Lloyd Hansen di Chris Evans viene ucciso in una sequenza di combattimento culminante. Tuttavia, non è Six ad uccidere Hum, ma Suzanne Brewer (Jessica Henwick), la vice di Denny Carmichael (Regé-Jean Page).

Immergendosi nel finale, Six e Dani Mirdana (Ana de Armas) salvano Claire (Julia Butters), la nipote di Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Sfortunatamente, Donald si sacrifica affinché gli altri possano scappare.

Inoltre, i suoi sforzi non impediscono una tesa resa dei conti finale tra Six e Lloyd, che si svolge in una fontana d’acqua. Lanciando pugni, la lotta è ovviamente a favore di Six poiché batte gradualmente Lloyd indifeso.

Questo è quando Suzanne spara fatalmente a Lloyds e poi a Six alla gamba. Spiega che appunterà tutte le malefatte di cui Sei ora è a conoscenza esclusivamente su Lloyd. Un morto non può difendersi, dopotutto. Ciò significa che lei e i suoi capi la faranno franca.

Suzanne prende Claire in custodia dalla CIA nel tentativo di tacere Six. Torna in prigione ma la scena finale mostra che è scappato mentre salva Claire e si dirigono verso un futuro incerto.

“Amiamo il mondo”

La fuga trionfante di Six e Claire apre quelle doppie porte a un sequel e al potenziale del franchise.

Sebbene Netflix né i fratelli Russo abbiano confermato un seguito, ci sono oltre dieci libri nella serie di romanzi di The Grey Man di Mark Greaney. Tanto materiale di partenza per adattarsi.

Non solo, ma i registi hanno recentemente dichiarato a Insider che “la speranza è che abbia successo commerciale e che il pubblico lo ami”, prima di rivelare che vorrebbero dirigerne un altro:

“Dobbiamo vedere come risponde il pubblico. Ci è piaciuto farlo. Amiamo il personaggio. Amiamo il mondo. Ci piacerebbe farne un altro come registi perché ci piaceva nuotarci dentro”.

Non ci resta che aspettare e vedere…

I libri di The Grey Man di Mark Greaney

Puoi controllare un elenco cronologico della serie di romanzi dell’autore The Grey Man di seguito:

L’uomo grigio (2009)

Sul bersaglio (2010)

balistico (2011)

L’occhio morto (2013)

Esplosione alla schiena (2016)

Grigio canna di fucile (2017)

Agente sul posto (2018)

Missione critica (2019)

Un minuto fuori (2020)

Implacabile (2021)

Sierra Sei (2022)

Il dodicesimo libro – Burner – uscirà nel 2023.

The Grey Man è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

