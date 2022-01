Chi sono i nuovi volti che colpiscono il tappeto in Cheer Stagione 2 Cast su Netflix

Allegria è davvero una serie che stavamo aspettando dal 2020 e, finalmente, è arrivata la nuova stagione della serie di documentari. Questa docuserie ci porta un passo più vicino alla vita della comunità delle cheerleader e ci mostra quanto può diventare competitiva. Mentre torniamo nella cittadina del Texas, un paio di facce fresche si uniscono a noi. Qui vi presentiamo i nuovi membri del Allegria trasmesso su Netflix.

La docuserie originale Netflix segue la Navarro Cheerleading dallo stato del Texas, offrendoci uno spaccato del mondo di queste giovani donne. La prima stagione della serie è stata ben accolta dal pubblico. La seconda stagione segue la stessa squadra di Navarro, affiancata da un paio di volti sconosciuti; mentre insieme si preparano a confrontarsi con i loro acerrimi concorrenti, il Trinity Valley Community College.

Nella nuova stagione, diretto da Greg Whiteley, “il brusio intorno alla loro ritrovata celebrità minaccia di alterare la dinamica di Navarro Cheer, il team ritiene che la frenesia della stampa non possa essere paragonata alle sfide che devono affrontare quando il COVID-19 ribalta la stagione degli esultanza 2020 e una grave accusa penale viene riscossa in uno dei i loro compagni di squadra,” secondo la descrizione dello spettacolo.

LEGGI ANCHE: La tua guida al cast di “Just Go With It” – Tutto ciò che dovresti sapere

Ora, senza ulteriori indugi, incontriamo i nuovi membri del Allegria cast su Netflix, inclusi membri sia del team Navarro che del team del Trinity College.

Il cast dell’allegria di Netflix

Gillian Rupert

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GILLIAN GRACE (@gillianrupert_)

Ancora un’altra promettente giovane dai ranghi di Navarro, questa è la sua opportunità di brillare e il pubblico vedrà come si comporta quando trasmette in streaming Allegria Stagione 2 su Netflix.

Cassadee Dunlap

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cassadee dunlap ♡ (@cassadeedimples)

Cassadee è un’ex star di concorsi per bambini ed è apparsa anche in TLC Bambini e diademi. Crede che tutta quell’esperienza le abbia insegnato a sorridere attraverso il dolore.

Maddy Burn

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddy Brum (@maddybrum)

Fondamentalmente dal Massachusetts, Maddy è una recente aggiunta al team Navarro. Ha preso d’assalto l’intera squadra, diventando una delle migliori atlete a tutto tondo della squadra.

L’allenatore Vontae Johnson

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vontae Johnson (@vontae_johnson)

Johnson è un ex giocatore di football ed è stato l’allenatore capo dei Cardinals per tre anni. Attualmente, è concentrato sul riportare TVCC ai suoi giorni di gloria (prima di Monica, TVCC era il primo college per il tifo).

Angelo Riso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen Angel Rice (@qangel_riso)

Essendo un detentore del Guinness World Record per la maggior parte dei doppi colpi di scena eseguiti in un minuto, Angel è una vera risorsa per qualsiasi squadra in cui si trova.

Jada Wooten

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jada Wooten (@jadawooten_)

Jada è un leader potente che guida la sua squadra. Ha quasi lasciato lo sport, dopo aver subito una caduta piuttosto orribile, ma è stato Vontae ad allenarla.

Jeron Hazelwood

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeron Lovin Hazelwood (@prince_jeron)

Jeron è una personalità eccezionale nella squadra. Ha cercato di entrare in Navarro, ma non ce l’ha fatta.

De Vonte “Dee” Giuseppe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dee (@tumbling_dee)

DeVonte è un tumbler di grande talento ed eccezionale, che ha scelto TVCC invece di Navarro. Non c’è corrispondenza con la sua abilità, ma “ha problemi di atteggiamento e prestazioni”.

Il post Who Are The New Faces Hitting The Mat In Cheer Stagione 2 Cast su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.