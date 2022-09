La storia di Jeffrey Dahmer ha affascinato gli appassionati di crimini veri per decenni e ora le tristi azioni del serial killer stanno tornando alla ribalta grazie all’ultima serie di Netflix.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story racconta le famigerate gesta del cannibale di Milwaukee ed esplora anche parti della sua infanzia e il rapporto che ha avuto con i suoi genitori.

Ma chi sono i genitori di Jeffrey Dahmer e cosa è successo loro alla fine?

Dahmer- Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1 | Netflix BridTV 11321 Dahmer- Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/NVHHs-xllqo/hqdefault.jpg 1102340 1102340 centro 13872

Chi sono i genitori di Jeffrey Dahmer?

I genitori di Jeffrey sono Lionel e Joyce Dahmer.

Dopo essersi sposati, la coppia accolse Jeffrey come primo figlio il 21 maggio 1960 e in seguito avrebbe avuto un secondo figlio, David, nel dicembre 1966.

Il padre di Jeffrey, Lionel, era uno studente di chimica durante i primi anni della vita di Jeffrey ed era lontano da casa per lunghi periodi di tempo mentre studiava per un dottorato di ricerca. Dopo aver conseguito il dottorato, i Dahmers si trasferirono in Ohio, dove Lionel iniziò a lavorare come ricercatore chimico.

Quando Lionel era a casa, insegnò a Jeffrey come preservare le ossa degli animali, credendo che suo figlio stesse prendendo in considerazione l’aspetto scientifico dello studio degli animali.

Joyce, nel frattempo, ha lavorato come istruttore di telescriventi durante l’infanzia di Jeffrey. Si dice che abbia sofferto di diversi problemi di salute mentale tra cui la depressione ed è noto per aver tentato il suicidio.

Nel 1978, dopo che è venuto alla luce che Joyce aveva avuto una relazione un anno prima, lei e Lionel divorziarono quando Jeffrey aveva 18 anni.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Cosa è successo a Lionel Dahmer?

Nel 2022 Lionel Dahmer è ancora vivo e attualmente ha 86 anni.

Dopo aver divorziato da Joyce, Lionel si sposò per la seconda volta quando sposò Shari Jordan, che in seguito divenne la matrigna di Jeffrey e David.

Nel 1994, Lionel ha pubblicato un libro intitolato A Father’s Story in cui raccontava i suoi pensieri sulle azioni di Jeffrey e donava una parte del ricavato alle famiglie delle vittime di Jeffrey.

Lionel, che ora è in pensione, vive in Ohio con la seconda moglie Shari ed è rimasto fuori dagli occhi del pubblico dal 2020.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Che fine ha fatto Joyce Dahmer?

Joyce, che si chiamava Flint dopo il divorzio, è morta all’età di 64 anni il 27 novembre 2000, dopo aver combattuto contro un cancro al seno.

Dopo aver divorziato da Lionel, si è trasferita con il figlio David a Fresno, in California, dove ha trovato lavoro in diversi lavori, in particolare lavorando come manager di una casa di riposo negli anni ’80.

Nel 1991, Joyce ha cambiato professione e ha continuato a dirigere il Central Valley Aids Team, aiutando a combattere la diffusione dell’HIV e dell’AIDS.

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer © Netflix | Ser Baffo

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, hanno spiegato i programmi della stagione 8 di Chicago Med Peacock e NBC