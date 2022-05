Chi sono i figli di Clodoveo?

L’ultimo film francese di Netflix, Il Takedownè un’avventura d’azione frenetica ed esilarante con protagonista Lupino attore Omar Sy e Laurent Lafitte. La coppia interpreta due poliziotti non corrispondenti reclutati per indagare su quello che sembra essere un omicidio a basso rischio, ma si rivela essere solo l’inizio di qualcosa di molto più insidioso. Continua a leggere per Il Takedown fine spiegata ripartizione!

Il film inizia con François (Lafitte) e Ousmane (Sy) assegnati a visitare una piccola città dove è avvenuto l’omicidio. Si incontrano con il vice capitano Alice Gauthier (Izïa Higelin) e il capitano Mercier (Stéphane Pezerat), che li informano sul caso. Ousmane, François e Alice visitano quindi l’obitorio per vedere il corpo di Kevin, che è stato tagliato a metà. Come se ciò non fosse abbastanza strano, anche il corpo di Kevin sembra essere cauterizzato.

Spoiler avanti per Il Takedown

Di seguito approfondiremo il finale del film e analizzeremo esattamente cosa è successo con questa indagine per omicidio, oltre a Il TakedownCi sono molti colpi di scena. Che tu abbia visto il film o meno, continua a leggere per tutte le risposte di cui hai bisogno se sei pronto a sapere come finisce il film!

Il finale di Takedown ha spiegato: Chi sono i figli di Clovis? Chi ha ucciso Kevin Marchal?

Kevin Marchal è un trafficante di droga di 26 anni che vive con sua madre. All’inizio del film, l’omicidio di Kevin è l’evento principale, anche se François e Ousmane scoprono presto che la sua morte è solo la punta dell’iceberg di una cospirazione molto più grande.

Ousmane, François e Alice indagano sulla scena del crimine in cui Kevin è stato assassinato. Deducono che Kevin stava fuggendo dai suoi aggressori su una moto quando è stato colpito due volte, è volato giù dalla bici oltre il guardrail ed è precipitato sotto verso i binari del treno dove ha colpito i cavi dell’alta tensione sottostanti, ecco perché il suo corpo è stato tagliato a metà e cauterizzato. Poi il suo assassino ha preso la sua moto per insabbiare il crimine e se ne è andato.

Kevin era un trafficante di droga che stava fornendo una pazza intruglio a un gruppo di odio locale chiamato Figli di Clovis. Il problema è che i Figli di Clodoveo operavano con il pretesto di “cittadini interessati” per aiutare le persone e risolvere l’aumento della criminalità che affligge la città. E indovina chi è il leader? Il sindaco Antoine Brunner (Dimitri Storoge), un uomo che Ousmane non ha problemi a usare mezzi termini per descriverlo come un fascista e un razzista schietto.

La parte peggiore è che anche il capitano Mercier è coinvolto nel piano, consentendo al gruppo di operare senza impedimenti. Mercier opportunamente omette di aver parlato con Kevin al telefono prima di essere assassinato. Kevin ha scoperto che i Figli di Clodoveo stavano orchestrando attacchi coordinati su larga scala a luoghi come moschee e sinagoghe.

Terrorizzato, Kevin ha cercato di contattare la polizia, ma visto che Mercier è a letto con Brunner, è stato ucciso dal gruppo di odio. Incastrano Carl (David Bán) per la sua morte poiché Carl era un membro di Clovis e ora è morto, rendendolo un facile idiota per il caso quando, in realtà, chiunque nel gruppo avrebbe potuto uccidere Kevin.

Una volta che Ousmane e François hanno finalmente messo insieme tutto, rendendosi conto che il gruppo ha in programma di bombardare un centro per migranti quella notte. Si precipitano al magazzino vuoto dove si stanno radunando i Figli di Clodoveo prima dell’attacco e François si infiltra nel gruppo.

Il finale di Takedown ha spiegato: per chi lavora Alice Gauthier?

Ousmane viene trattenuto da Alice che in realtà è in combutta con Brunner! In una svolta, Alice si rivolge agli uomini e cerca di uccidere Ousmane. I due litigano mentre si scatena l’inferno all’interno del centro quando François viene sorpreso con in mano un falso grilletto di bomba come distrazione. Quando il gruppo si rende conto che François non è dalla loro parte, attaccano.

Ousmane riesce a salvarlo guidando la sua macchina attraverso il muro ei due entrano in un inseguimento in macchina con Brunner e Alice. Ousmane sbatte contro la loro macchina, lasciando Alice incapace, ma Brunner scappa. Aziona una bomba molto reale per distruggere il centro migranti e tutti quelli all’interno.

Il finale di Takedown spiegava: Ousmane e François fermano la bomba?

Ousmane e François si precipitano all’interno per evacuare tutti gli abitanti, lasciando i due bloccati al secondo piano con pochi secondi di anticipo. François commenta che Ousmane dovrebbe andarsene perché non vuole che “muoia insieme a me”.

Fortunatamente, nessuno dei due finisce per morire mentre l’edificio crolla proprio sopra Brunner, anche se in qualche modo i detriti lo mancano. Ousmane riesce invece a prenderlo a pugni. Con la giornata salvata e Brunner e Alice arrestati, Ousmane e François se ne vanno relativamente illesi.

Il finale di Takedown ha spiegato: cosa succede a François e Ousmane alla fine?

Negli ultimi momenti del film, Ousmane e François raggiungono un’intesa nella loro collaborazione. François rivela di aver detto che non voleva che Ousmane morisse con lui in particolare perché pensa che Ousmane sia un uomo migliore e ha un figlio, mentre François è solo e meno importante. Ousmane gli assicura che non è vero. È dolce.

Quindi Ousmane aiuta persino a coinvolgere François nel nuovo spot pubblicitario per le forze di polizia poiché François è sconvolto dal fatto che l’attenzione sia sempre concentrata sui cattivi, piuttosto sulle persone che hanno effettivamente salvato la situazione.

Flusso Il Takedown su Netflix ora.