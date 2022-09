Chi sono i doppiatori dietro la serie vincitrice di un Emmy, “Arcane”?

Arcano è uno dei migliori adattamenti di videogiochi che abbiamo mai visto. Ci sono così tante cose che rendono questo spettacolo straordinario. Ad esempio, l’animazione e le immagini dalle città ai personaggi sono semplicemente bellissime. Piacevole anche la sequenza d’azione. Non si sente mai sopra le righe o noioso. È piuttosto unico per ogni scena di combattimento e colpisce sempre la nota giusta. Parte del successo è arrivato soprattutto con il modo espressivi i personaggi erano.

Molti spettacoli si basano sul parlare ad alta voce di informazioni per trasmetterle al pubblico. Tuttavia, Arcano non lo fa. Comunica tutto ciò di cui ha bisogno attraverso il suo le espressioni facciali dei personaggi e il linguaggio del corpo durante le scene. Quindi, è giunto il momento in cui i doppiatori ottengono il riconoscimento che meritano. Per tutti i punti forti sopra menzionati, lo spettacolo ha vinto un Emmy, e i doppiatori hanno avuto una buona mano dietro. Diamo un’occhiata a chi erano tutti.

L’elenco dei doppiatori dietro i personaggi Arcane

Arcano ha avuto un team incredibilmente talentuoso e creativo dietro l’enorme successo dello spettacolo. Tra gli abili doppiatori, il numero uno era quello che probabilmente conosci come cantante o Occhio di Falco. Hayley Steinfeld, che dà la voce a Vi, viene utilizzato per il microfono e la fotocamera. Quindi, non ha trovato troppo difficile entrare nella zona del doppiaggio. Ha fatto molte ricerche prima di immergersi nel personaggio e uscirne a pieni voti.

Il numero due lo è Ella Purnell. D’altra parte, ha interrotto completamente Internet prima nel ruolo di Jinx e tirò la sua stessa altalena. La sua voce era una pura intimidazione da quando è apparsa in molti magnifici film live-action come Yellowjackets, Star Trek Prodigy e come giovane Malefica.

Il prossimo è stato Katie Leungche ha interpretato il famoso personaggio di Cho Chang da Harry Potter, inchiodato come Caitlyn in questo spettacolo. Dopo di lei, lo spettacolo ha avuto Mia Sinclair Jennes, che dà la voce a Powder. In confronto, questo artista è piuttosto giovane. Quindi, ottenere le prestazioni crude ed emotive potrebbe essere stato un po’ difficile. Tuttavia, è stata fantastica come Powder nello show. Mick Wingert, che è noto per la sua impressione di Leggende del Kung Fu Panda e Tony Stark espresso Heimerdinger in Arcano.

Seguendoli, abbiamo avuto Kevin Alejandro come Jayce, Harry Lloyd come Viktor, JB Blanc come Vander e Jason Spisak come Silco. Tutti loro erano così abili con il loro lavoro che potevano letteralmente interpretare le loro parti in un film live-action stesso. Tutto sommato, lo spettacolo ha decisamente spazzato via le nostre aspettative. Siamo lieti di aggiungere questo all’elenco di una manciata di migliori adattamenti di gioco.

