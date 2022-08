Chi sono gli Endless in The Sandman? La famiglia mistica di Dream ha spiegato

Dopo Lucifer, American Gods e Good Omens, l’opera più importante di Neil Gaiman, The Sandman, ha finalmente ricevuto il suo adattamento televisivo per gentile concessione di Netflix.

Come molti dei precedenti lavori di Neil Gaiman, The Sandman è una serie ad alto contenuto fantasy e unisce diverse idee che spesso possono essere un po’ estranee ai fan all’inizio.

Uno di questi concetti in The Sandman di Netflix è il misterioso gruppo noto come Endless, ma chi sono i vari membri della famiglia mistica e qual è il loro scopo?

Chi sono gli Endless in The Sandman?

Gli Endless sono un gruppo di esseri divini che controllano diversi aspetti dell’universo.

Il sogno di Tom Sturridge – alias. Morpheus – è uno di questi esseri e funge da personaggio principale nella serie The Sandman.

Sono i figli degli esseri cosmici Madre Notte e Padre Tempo e quindi si riferiscono a se stessi come a una famiglia, con ogni membro considerato un fratello.

In totale, ci sono sette fratelli nell’Endless, con ogni membro incaricato di governare alcuni aspetti della vita o addirittura della morte.

Nonostante siano conosciuti come Endless, i vari fratelli non sono immortali e possono morire, ma se ciò dovesse accadere, il fratello caduto viene sostituito nel loro regno da una variante dell’originale.

I fratelli dell’Infinito

Sebbene Dream possa essere il personaggio principale di The Sandman, è solo uno dei sette fratelli della famiglia Endless, molti dei quali incontriamo nella prima stagione della serie Netflix, mentre altri devono ancora apparire.

Sognare | Dream (noto anche come Morpheus) è il signore del regno del sogno, il che è abbastanza autoesplicativo in quanto è il mondo in cui le persone vanno a sognare.

Destino | Il destino è il fratello maggiore dell’Endless. Nonostante sia cieco, Destiny è ancora in grado di vedere mentre veglia su The Garden of Forking Ways, un labirinto che rappresenta i molti percorsi del viaggio della vita.

Morte | Anche se la morte aiuta a traghettare le anime da e verso il suo regno – noto come La luce alla fine del tunnel – ed è probabilmente la sorella più potente, è anche estremamente equilibrata e Dream spesso va da lei per i consigli tanto necessari .

Distruzione | La distruzione ha abbandonato il suo regno circa 300 anni prima degli eventi della serie e da allora ha avuto pochissimi contatti con i suoi fratelli. A causa della sua lunga assenza, i fratelli di Destruction si riferiscono spesso a lui come “il figliol prodigo”, un riferimento al figliol prodigo.

Desiderio | Il desiderio è il gemello maggiore della disperazione. Non hanno un sesso prestabilito e possono apparire come un uomo, una donna, nessuno dei due o anche entrambi. Il desiderio ha la capacità di mostrare a una persona i suoi desideri e desideri più profondi, ma spesso lo fa per danneggiare gli altri poiché hanno una vena crudele e manipolatrice.

Disperazione | La disperazione è la gemella più giovane di Desire. Risiede nel Grey Realm, un mondo oscuro e nebbioso pieno di topi in cui la disperazione può causare sentimenti di depressione e disperazione.

Delirio | E infine, arriviamo al settimo e più giovane fratello di Endless, Delirium, che originariamente era conosciuta come Delight ma ha cambiato nome dopo aver attraversato un trauma sconosciuto. L’aspetto di Delirium cambia frequentemente e il suo regno è un pasticcio di colori.

Chi interpreta i membri degli Endless in The Sandman?

Tom Sturridge come Sogno

Tom Sturridge assume il ruolo di Dream e funge da personaggio principale di The Sandman.

I fan conosceranno meglio l’attore 36enne dalle sue apparizioni nei film Vanity Fair, The Boat That Rocked, Far from the Madding Crowd del 2014, il film di guerra Journey’s End e il film Netflix del 2019 Velvet Buzzsaw mentre è apparso anche nella recente serie della HBO Irma Vep.

Kirby Howell-Baptiste nel ruolo della morte

Kirby Howell-Baptiste sarà familiare ai fan di una serie di film e programmi TV tra cui A Dog’s Purpose, Cruella, Queenpins, la serie Netflix Love, Killing Eve, Barry, The Good Place, Veronica Mars, Why Women Kill e Jurassic World: Camp Cretaceo.

Mason Alexander Park nel ruolo del desiderio

Mason Alexander Park, nato in Virginia, interpreta il ruolo di Desire in The Sandman e sarà più familiare ai fan dell’adattamento Netflix di Cowboy Bepop in cui interpretavano Gren.

Donna Preston nel ruolo della disperazione

E infine, concludiamo con Donna Preston che racconta il ruolo di Despair. L’attrice nata nello Yorkshire ha debuttato nel 2008 e da allora è apparsa in Hard Cell, Nasty Neighbours, Apocalypse Wow e in ruoli minori nei film The Hitman’s Bodyguard e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

Mentre quattro membri di Endless sono presenti nella prima stagione, non abbiamo ancora incontrato Destiny, Destruction e Delirium nell’adattamento Netflix di The Sandman.

The Sandman è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 5 agosto 2022.

