Chi recita nella serie misteriosa di Netflix?

Preparati perché Maldive è destinato a diventare il tuo prossimo piacere colpevole preferito da guardare su Netflix!

La nuova serie originale ti farà indovinare per tutto il tempo. Ti aggrapperai ai bordi dei tuoi sedili cercando di capire chi fosse il colpevole dietro una morte orribile e improvvisa. Inoltre, rimarrai sicuramente incantato da tutte le relazioni allettanti e dal succoso dramma tra tutti questi personaggi.

Vuoi saperne di più su chi è in questa nuova serie? Se è così, continua a leggere per scoprire tutto sul cast di Netflix Maldive.

Cast e personaggi delle Maldive

Natalia Klein nel ruolo di Veronica

Veronica è un personaggio che non cerca di mimetizzarsi con gli abitanti delle Maldive. Viene descritta come una “estranea” che non va molto d’accordo con le donne della comunità per vari motivi. Per quanto decisa sia, siamo sicuri che esprimerà le sue ragioni per non voler frequentare le Maldive.

Al di fuori di questo ruolo, Natalia Klein ha recitato Fred e Lucia, Uomo muscolosoed è stato co-sceneggiatore per la serie 2020 Partite. Il suo prossimo titolo, Situazione Perrenguearriverà presto.

Sheron Menezz nel ruolo di Rayssa

Rayssa è uno dei tanti residenti delle Maldive. È la moglie di Cauã (Samuel Melo), l’ex voce principale della loro band. Ora che lei e suo marito hanno messo giù i microfoni, vivono una vita abbastanza stravagante nel condominio di Rio de Janeiro.

In passato, la famosa attrice brasiliana Sheron Menezz è apparsa in spettacoli come Donne ambiziose, Signora Rivoluzionee Una vita degna di essere vissuta. È destinata a recitare in un altro titolo avvincente chiamato Carga Maxima.

Per quanto riguarda Samuel Melo, puoi trovare questo attore in Il potere del desiderio come Dario e Uhm Dia Qualquer come Robson.

Manu Gavassi nel ruolo di Milene

Milene potrebbe benissimo essere il tipo di donna che Veronica non sopporta, soprattutto perché è l’ape regina delle Maldive. Oltre a governare i condomini, vive una vita impeccabile con il marito ancora più impeccabile, Victor. Tuttavia, la sua vita perfetta potrebbe essere solo una facciata.

Maldive è l’ultimo ruolo di Manu Gavassi, ma hai sicuramente visto questa abile attrice prima in programmi TV e film come Socorro, Virei uma Garota! e Z4. Ci chiediamo quali progetti reciterà in futuro!

Klebber Toledo nel ruolo di Victor Hugo

Victor Hugo è un famoso chirurgo plastico nella sua comunità. Lui, insieme a sua moglie Milene, è visto come una persona che ha la vita che molti ucciderebbero per avere. Ma, come saprebbe più di chiunque altro, l’aspetto inganna.

Klebber Toledo può essere trovato in molte serie popolari. Dallo spettacolo 2016 Il lato buono della vita! alla serie di fantascienza del 2017 La formula al dramma del 2018 Isola di ferroToledo ha fatto tutto!

Carol Castro nel ruolo di Kat

In apparenza, Kat è qualcuno di cui non si può fidare facilmente gli altri. Certo, è madre, ma è anche moglie di Gustavo (Guilherme Winter), un uomo attualmente agli arresti domiciliari. Il motivo per cui sta scontando la punizione non è ancora noto, ma qualunque cosa sia, siamo sicuri che Kat abbia un sacco di spiegazioni da fare.

Non preoccuparti, Carol Castro non è neanche lontanamente sospettosa come il suo personaggio! Invece, è una persona molto nota nel mondo della recitazione, principalmente per i suoi ruoli in Bang Bang, Pura bellezza, Schiantarsi nel futuroe Insania.

Guilherme Winter è anche un attore affermato. Trovalo protagonista Giuseppe dall’Egitto e Desiderio.

Enzo Romani nel ruolo di Denilson

Denilson è il talentuoso investigatore incaricato di mettere insieme i pezzi per risolvere questo caso di omicidio. È qualcuno che non si fermerà davanti a nulla per portare a termine la sua missione, anche se ciò significa fondersi con la folla delle Maldive e guadagnare la fiducia delle persone che è destinato a tradire.

Se arrivi ad amare Denilson immensamente, allora siamo sicuri che proverai lo stesso per i molti altri ruoli di Enzo Romani poiché questo attore offre sempre grandi interpretazioni. Puoi vedere i romani dentro Chiamami Bruna, Storia della rocciae il suo prossimo progetto Niente Mundo da Luna dovrebbe arrivare nel 2023.

Danilo Mesquita nel ruolo di Miguel

Miguel è il fidanzato della nostra protagonista, Liz. Proprio come lei, viene dalla campagna, quindi è possibile che anche lui sia determinato a scoprire chi ha ucciso la sua defunta suocera. Inoltre, può fungere da voce della ragione di Liz ogni volta che i residenti snob la raggiungono.

Danilo Mesquita ha recitato in Storia della roccia, Una seconda possibilitàe Una volta eravamo sei. Puoi vederlo recitare nel ruolo di Tito nel titolo 2020 Rico d’Amor.

Bruna Marquezine nel ruolo di Liz

Ultimo ma non meno importante, la nostra protagonista Liz interpretata nientemeno che da Bruna Marquezine.

Liz ha sradicato la sua vita nella sua città natale per trasferirsi alle Maldive. Lì, sperava di riaccendere la sua relazione con sua madre, ma quando viene rivelato che sua madre è morta in un misterioso incendio, ora sa che dovrà fare di più che rilassarsi a bordo piscina e sorseggiare Mai Tais: ha un mistero da risolvere.

Contrariamente al suo personaggio, Marquezine vive una vita piuttosto spensierata e fredda. Secondo il suo Instagram, che ha ben 42,9 milioni di follower, sta viaggiando in tutto il mondo con i suoi abiti firmati o esce per una nuotata in spiaggia.

Assicurati di dare un seguito a Bruna Marquezine su Instagram e Twitter. Inoltre, tienila d’occhio dentro Conquista e Scarabeo blu, i suoi prossimi progetti. Fino ad allora, dai un’occhiata al trailer ufficiale di Maldive sotto.

Cattura Bruna Marquezine, Enzo Romani e il resto del cast Maldiveora in streaming solo su Netflix.