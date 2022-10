Dopo il suo trionfale ritorno, incontriamo il cast di Mismatched stagione 2 che include Prajakta Koli, Rohit Saraf e Vihaan Samat.

La vita universitaria può essere difficile, stressante ed estremamente gravosa per le emozioni di giovani uomini e donne in tutto il mondo.

Tuttavia, può anche essere un momento della tua vita in cui trovi i tuoi amici più cari, sperimenti nuove idee e, potenzialmente, trovi l’amore eterno.

La brillante serie di commedie romantiche hindi di Netflix Mismatched ha appena fatto il suo trionfante ritorno, ma chi è il cast della seconda stagione e quali personaggi interpretano?

Elenco completo del cast della seconda stagione non corrispondente: chi interpreta chi?

Ci sono anche ruoli di Trishna Singh come Shahana, Vaibhav Palhade come Samar, Taaruk Raina come Anmol Malhotra, Devyani Shorey come Namrata Bidasaria, Muskkaan Jaferi come Celina Matthews, Kritika Bharadwaj come Simran Malhotra, Abhinav Sharma come Krish Katyal, Shaunak Ramesh come Ramaswamy, Yash Buddhdev nel ruolo del danese Tamang e Chirag Pardesi nel ruolo di Ritik.

Il cast principale condivide pensieri sulle riprese di Mismatched

Parlando con Telegraph India, i fan hanno avuto uno scoop speciale sulla relazione che i due attori principali condividono sia dentro che fuori dal set.

Koli ha osservato come “Sebbene io e Rohit non ci fossimo mai incontrati prima di questo progetto, il fatto che siamo diventati amici così rapidamente ha aggiunto molto alla chimica” e che “Penso che un fattore importante che ha funzionato nella nostra chimica sia che entrambi abbiamo un senso dell’umorismo.

“Ci prendiamo costantemente le gambe a vicenda… Ho sempre un commento sarcastico e lui ha sempre una rimonta. E sento che questo ha rotto il ghiaccio molto rapidamente e questo ci ha fatto sentire molto a nostro agio l’uno con l’altro. Commentiamo qualsiasi cosa e tutto… non c’è motivo di offendersi. Entrambi siamo ugualmente impertinenti e continuiamo a fare il prepotente a vicenda. Quel senso dell’umorismo e quella sensazione di conforto l’uno con l’altro hanno appena portato l’alchimia”. – Prajakta Koli, tramite Telegraph India.

Rohit ha aggiunto in modo esilarante come Koli FaceTime lo faccia ogni volta che un suo nuovo video viene pubblicato, spiegando come “Immagina che guardo il suo video per 10 minuti e lei è di turno in attesa di vedere che lo guardo per intero!”

“È totalmente pazza! Chi lavora così, amico? Questa ragazza non dorme. Ha 10 teste, 10 cervelli, 15.000 mani e 5.000 gambe. Fa troppe cose contemporaneamente. Una cosa grandiosa di lei è che è un’ottima osservatrice… altrimenti non sarebbe in grado di creare i contenuti che fa. Ma sì, è pazza… è l’opposto del suo manico”. – Rohit Saraf, tramite Telegraph India.

In un’intervista con Mans World India, Prajakta Koli ha spiegato come Mismatched abbia avuto un impatto sulla sua sorprendente ascesa nel settore: “Vorrei saperlo, ma cosa Netflix, Mismatched, Akarsh [Khurana] e Nipun [Dharmadhikari] mi ha regalato è stata la mia prima vetrina in assoluto.

“Prima facevo contenuti, avevo dei personaggi che interpretavo, ma non avevo mai scritto un personaggio, né ero stato in uno show mainstream. Non ero stato su OTT o non ero stato il titolo di una piattaforma come Netflix. Quindi, questo ha fatto un’enorme differenza e mi ha procurato molta copertura, impressioni e un pubblico che mi ha aiutato a scegliere le cose che stavano arrivando”. – Prajakta Koli, via Mans World India.

Infine, parlando al The Free Press Journal, l’attore Vihaan Samat ha condiviso come il suo personaggio “ha un bellissimo arco narrativo” nella stagione 2 di Mismatch. “Penso che gli sceneggiatori abbiano dato all’intero cast molto di più da fare e sviluppato il potenziale che vedevano in tutto noi della stagione 1. In questa stagione, puoi vederlo sotto una luce più sensibile”, ha detto.

“Penso che i primi progetti di un attore siano simili al mondo che conoscono ea ciò che gli è più riconoscibile. Quando ho iniziato a lavorare, non andavo alla ricerca di un certo tipo di spettacolo, mi è capitato di adattarmi meglio a questi progetti. Penso che “Eternally Confuse and Deager For Love” non sia la tipica storia da ragazzo della porta accanto perché lotta così tanto con l’ansia e il terrore e parla con un oggetto inanimato. Quindi è stato un bel colpo di scena, in un certo senso. Ma al tuo punto, sono aperto ad esplorare tutti i tipi di personaggi e generi. C’è così tanto da fare che non vedo l’ora. Non vedo l’ora di lavorare su pezzi più drammatici”. – Vihaan Samat, tramite The Free Press Journal.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

