Chi recita nella serie drammatica di sopravvivenza?

Melissa Barrera è senza dubbio l’attrazione principale del prossimo dramma di sopravvivenza di Netflix Continua a respirare. Uscire da una serie di film come Nelle Alture e Gridoi fan di Barrera sono ansiosi di vedere cosa farà dopo e questa serie limitata è una grande vetrina dei suoi talenti.

Ma è anche circondata da un talentuoso gruppo di attori che danno corpo al mondo, nonostante il fatto che il suo personaggio, Liv, trascorra la maggior parte della serie come unica sopravvissuta nella natura selvaggia del Canada. Scopri di più sui vari attori in Continua a respirareincluso dove potresti averli visti prima e quali progetti hanno messo in fila dopo.

Continua a respirare cast

Melissa Barrera nel ruolo di Liv

L’attrice messicana di 32 anni interpreta Liv, una dura avvocato che finisce da sola nella natura selvaggia del Canada dopo un incidente aereo.

Potresti riconoscere Barrera come Veronica in Nelle Alture o come Sam Carpenter in Grido. Barrera tornerà per riprendere il ruolo di Sam nel sesto Grido film. È stata anche scelta per il ruolo principale di Carmen nel dramma musicale basato sul musical e sulla novella con lo stesso nome.

Jeff Wilbusch nel ruolo di Danny

L’attore israelo-tedesco Jeff Wilbusch, 34 anni, interpreta l’interesse amoroso di Liv che appare spesso tramite flashback mentre Liv cerca di sopravvivere nella natura selvaggia.

Probabilmente è meglio conosciuto per aver interpretato Anton Mesterbein nella miniserie La piccola batterista, interpretato anche da Michael Shannon, Alexander Skarsgård e Florence Pugh. Ha anche recitato nell’acclamata miniserie Netflix Non ortodosso. Successivamente, Wilbusch dirigerà il dramma di Peacock Lo scomparso da David E. Kelley.

Florencia Lozano nel ruolo della mamma di Liv

Florencia Lozano è una talentuosa attrice argentina di 52 anni che interpreta la madre di Liv in Continua a respirare. Ha interpretato Téa Delgado nella soap opera diurna Una vita da vivere. È apparsa anche in Veronika decide di morire al fianco di Sarah Michelle Gellar e Perfetto sconosciuto, che comprendeva Halle Berry e Bruce Willis. Lozano sarà il prossimo protagonista del thriller Amy ne fa treinterpretato anche da Torrey DeVitto e Mike Doyle.

Juan Pablo Espinosa come il padre di Liv

L’attore colombiano Juan Pablo Espinosa, 41 anni, interpreta il padre di Liv nella serie. Come la madre di Liv, le sue scene sono prevalentemente tramite flashback mentre Liv fa i conti con la sua infanzia e i suoi demoni personali mentre si perde nei boschi.

Espinosa ha recitato in diverse serie spagnole ed è apparsa in alcuni episodi di Netflix Narcos. Ha anche recitato come guest star nello show Apple TV+ Acapulco e il film Lifetime Madrina della cocaina con Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Griselda Blanco.

Austin Stowell nel ruolo di Sam

Austin Stowell è un attore americano di 37 anni che interpreta uno dei passeggeri dell’aereo su cui si trova Liv quando si schianta. Afferma di essere un National Geographic fotografo.

Stowell è apparso in molti film commerciali come L’isola della fantasia, Il gioco dell’odio, Colpo di frusta, Ponte delle Spie e Battaglia dei sessi. Ha anche recitato nella miniserie Hulu Prendi il 22. L’attore ha diversi progetti in lavorazione, incluso il prossimo film horror di Netflix L’ereditàDramma Showtime Tre donne e la serie limitata Peacock Un amico di famiglia.

Continua a respirare debutterà giovedì 28 luglio su Netflix.