Chi recita nel thriller Netflix guidato da George MacKay?

Sono passato. (Da sinistra a destra) Percelle Ascott come Jay, George MacKay come Toby in I Came By. Cr. Nick Wall/Netflix © 2022

George MacKay recita nel prossimo film di Netflix Sono passatoun thriller in uscita sul servizio di streaming questo mercoledì 31 agosto. Diretto da Babak Anvari da una sceneggiatura che Anvari ha scritto insieme a Namsi Khan, Sono passato vede MacKay nei panni di un giovane artista di graffiti che si imbatte in un segreto scioccante che potrebbe mettere in pericolo lui e tutti coloro che ama.

Il cast principale del film include MacKay, Kelly Macdonald e Hugh Bonneville. Probabilmente riconosci MacKay dal suo ruolo da protagonista come caporale Schofield nel film candidato all’Oscar 1917.

L’attrice scozzese Kelly Macdonald aveva già recitato in Non è un paese per vecchi e ha anche prestato la sua voce alla principessa Disney Merida Coraggioso e l’attore inglese Hugh Bonneville è probabilmente meglio conosciuto per la sua premiata interpretazione di Robert Crawley Abbazia di Downton.

Sono venuto dal cast

Ma al di là dei ruoli principali, il Sono passato il cast propone un impressionante elenco di ruoli secondari e talenti. Ecco chi interpreta chi nel film e ruoli in cui potresti riconoscere alcuni degli attori al di fuori del thriller britannico.

George Mac Kay (1917, Capitan Fantastico)

Kelly MacDonald (Coraggioso, Non è un paese per vecchi)

Hugh Bonneville (Abbazia di Downton, Notting Hill) come Hector Blake

Percelle Ascott (Una giovane mente brillante)

Varada Sethu (Mondo giurassico: dominio, Andor)

Franc Ashman (Un gatto di strada di nome Bob, Peep Show)

Antonio Vitello (L’uomo che ha conosciuto l’infinito, La follia di re Giorgio)

Il cast sopra elencato è l’ensemble principale, secondo l’elenco ufficiale del cast di Netflix, ma ci sono altri attori nel film.

Puoi controllare l’elenco completo su IMDb, anche se tieni presente che il sito non è sempre il più accurato o aggiornato. Probabilmente verrà aggiornato entro pochi giorni dalla prima ufficiale del film, quando sarà possibile verificarlo utilizzando i crediti ufficiali del film.

Flusso Sono passato questo mercoledì, solo su Netflix.