Chi recita nel film?

Where the Crawdads Sing — Per gentile concessione di Michele K. Short/Sony

Nell’estate del 2022, potresti aver sentito parlare di un film intitolato Dove cantano i gamberi. Il film della Sony Pictures è uscito il 15 luglio 2022 sul grande schermo. E sebbene non sia una produzione Netflix, ciò non significa che lo streamer non possa aggiungerlo al suo catalogo!

Il film ha iniziato a essere trasmesso in streaming su Netflix il 12 novembre 2022. Questo è stato emozionante per i fan della storia poiché prima di allora non c’era nessun altro posto dove guardarlo online. Le uniche altre opzioni erano acquistare il film. Sebbene i critici abbiano dato recensioni contrastanti, il film si è rivelato una scelta popolare tra il pubblico. Ha incassato 140 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino.

Il thriller misterioso è basato sull’omonimo libro uscito nel 2018. Il romanzo è scritto da Delia Owens e ha una vasta base di fan. Il film è diretto da Olivia Newman, con Lucy Alibar che scrive la sceneggiatura. L’attrice Reese Witherspoon e Lauren Neustadter hanno assunto l’incarico di produttore.

Quindi chi sono gli attori che hanno interpretato questi personaggi? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Chi recita in Where the Crawdads Sing?

L’attrice Daisy Edgar-Jones interpreta il ruolo principale di Kya Clark, conosciuta come la “Ragazza della palude” nella sua comunità. Ecco la lista completa del cast:

Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Kya Clark

Taylor John Smith nel ruolo di Tate Walker

Harris Dickinson nel ruolo di Chase Andrews

Michael Hyatt nel ruolo di Mabel Madison

Sterling Macer, Jr. nel ruolo di James “Jumpin'” Madison

David Strathairn nel ruolo di Tom Milton

Logan Macrae nel ruolo di Jeremy “Jodie” Clark

Bill Kelly nel ruolo dello sceriffo Jackson

Dove cantano i gamberi è incentrato sulla “acuta e resiliente” Kya, cresciuta nelle “pericolose” paludi della Carolina del Nord, condivide Sony. È vista come un’estranea nella sua comunità, il che la fa sentire isolata. È attratta da due giovani della sua città di Barkley Cove e diventa la principale sospettata quando uno di loro viene trovato morto.

Dove cantano i gamberi ora è in streaming su Netflix.