Chi recita nel film Netflix?

Enola Holmes 2. Millie Bobby Brown nel ruolo di Enola Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022

Nuovi film e programmi Netflix: 1 novembre 2022 di Sarah Perchikoff

Il 4 novembre si avvicina e sai cosa significa. Quello è il giorno del tanto atteso film, Enola Holmes 2, arriverà finalmente su Netflix! I fan di Millie Bobby Brown stavano aspettando con impazienza e ora il giorno è finalmente arrivato. Chi altro apparirà nel film con la giovane star?

Il sequel del popolare primo film vede Enola come una detective professionista, che apre la sua stessa agenzia. Ma sfortunatamente, presto si renderà conto che essere una donna nella professione non è così facile. Mentre sta per chiudere la sua attività aperta di recente, una “ragazza senza un soldo di fiammiferi” chiede aiuto a Enola, condivide Netflix. L’obiettivo è trovare la sorella scomparsa della ragazza. Ma il caso è un po’ più complicato di quanto si aspettasse il giovane detective. Ed è allora che il suo famoso fratello, Sherlock, entra per aiutare.

Sono decisamente pronto per questa avventura con i fratelli Holmes! Ci sarà un bel mistero da risolvere, che sarà un orologio così divertente. Quindi chi possiamo aspettarci di vedere sullo schermo con Brown? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Enola Holmes 2 nel cast

Naturalmente il Cose più strane l’attrice stessa sta riprendendo il suo ruolo di protagonista! La personalità affascinante e spiritosa è animata così bene dalla talentuosa attrice.

Ecco l’elenco completo dei membri del cast di ritorno:

Millie Bobby Brown nel ruolo di Enola Holmes

Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes

Louis Partridge nel ruolo del visconte Tewkesbury

Helena Bonham Carter Eudoria Holmes

Susan Wokoma nel ruolo di Edith

Adeel Akhtar nel ruolo di Lestrade

Nuovi membri del cast:

David Thewlis nel ruolo del Sovrintendente Graal

Sharon Duncan-Brewster nel ruolo della signora Troy

Hannah Dodd nel ruolo di Cicely

Abbie Hern nel ruolo di Mae

Serrana Su-Ling Bliss nel ruolo di Bessie Chapman

Il sequel vede Brown come produttore esecutivo. È affiancata da Joshua Grode, Michael Dreyer, Paige Brown, Jane Houston e dai co-sceneggiatori Harry Bradbeer e Jack Thorne.

Enola Holmes 2 inizierà lo streaming venerdì 4 novembre su Netflix.