Chi recita nel film di Marilyn Monroe?

Un adattamento dell’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, bionda è il nuovo film controverso e controverso su Marilyn Monroe con Ana de Armas nel ruolo principale. Dalla sua valutazione NC-17 alle recensioni negative che criticano il regista Andrew Dominik per la sua interpretazione della defunta stellina, bionda ha attirato ogni tipo di attenzione, e la maggior parte di essa non è buona.

Ma se non vedi l’ora di questa rivisitazione romanzata della vita di Monroe, potresti essere curioso di sapere chi recita nel film oltre ad Armas. È affiancata da un talentuoso cast di supporto che include Julianne Nicholson, Adrien Brody, Bobby Cannavale e altri.

Guida al cast di Netflix Blonde

Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe

Ana de Armas è la star principale di biondanel ruolo di Marilyn Monroe.

Compleanno : 30 aprile 1988

: 30 aprile 1988 Età : 34

: 34 Segno zodiacale : Toro

: Toro Altezza: 5′ 6″

Dove l’hai già vista? I primi ruoli in lingua inglese di Ana de Armas includono il thriller Toc Toc e il film commedia Cani da guerra. È diventata famosa dopo aver recitato in Blade Runner 2049 e poi ha avuto il suo ruolo da protagonista Coltelli fuori, per il quale ha ottenuto una nomination ai Golden Globe. Da allora, ha continuato a recitare in film come Non c’è tempo per morire, Acque profondee L’uomo grigio.

Qual è il prossimo? Armas si riunirà con lei Uomo grigio il co-protagonista Chris Evans nel romantico film d’azione e avventura originale di Apple Fantasma. Lei guiderà anche il John Wick film spin-off Ballerina.

Social media: Instagram

Adrien Brody nel ruolo del drammaturgo

Adrien Brody interpreta “The Playwright”, che è il soprannome dato ad Arthur Miller nel film. Miller è stato un notevole drammaturgo responsabile della scrittura di opere teatrali come Morte di un venditore e Il crogiolo. Lui e Marilyn Monroe sono stati sposati per diversi anni.

Compleanno : 14 aprile 1973

: 14 aprile 1973 Età : 49

: 49 Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Altezza: 6′ 1″

Dove l’hai già visto? La più grande pretesa di fama di Adrien Brody è probabilmente per il suo lavoro nel film del 2002 Il pianista. Ha vinto un Oscar per il suo lavoro nel film ed è stato l’attore più giovane a farlo nella categoria Miglior attore.

Potresti anche riconoscerlo da alcuni dei film di Wes Anderson, dato che è apparso in molti Mi piace La spedizione francese, Fantastico signor Foxe Il Grand Hotel Budapest. Di recente, Brody ha recitato in Peaky Blinders stagione 4, la serie EPIX Chapelwaiteil dramma della HBO Tempo vincentee il film commedia-mistero Guarda come corrono.

Qual è il prossimo? Reciterà insieme a Natasha Lyonne nella serie Peacock Faccia da poker e lui si riunirà bionda la co-protagonista Ana de Armas nel film Apple Fantasma. Brody apparirà anche in una commedia attualmente senza titolo dello scrittore/regista Charlie Day.

Alcuni dei suoi altri progetti imminenti includono:

Città degli asteroidi – Il prossimo film di Wes Anderson

Manodromo – Thriller di John Trengove

Social media: Instagram e Twitter

Bobby Cannavale nel ruolo dell’ex atleta

Bobby Cannavale interpreta “L’ex atleta”, Joe DiMaggio. DiMaggio era un giocatore di baseball della Major League e il secondo marito di Marilyn Monroe.

Compleanno : 3 maggio 1970

: 3 maggio 1970 Età : 52

: 52 Segno zodiacale : Toro

: Toro Altezza : 6′ 2″

: 6′ 2″ Stato delle relazioni: Sposato con l’attrice Rose Byrne

Dove l’hai già visto? Bobby Cannavale recita a Hollywood dalla fine degli anni ’90 ed è noto per i suoi ruoli in spettacoli come Signor Robot e Volontà e grazia (che gli è valso un Primetime Emmy Award).

Ha anche vinto un Emmy per il suo lavoro in Impero del lungomare. Alcuni dei suoi altri ruoli importanti includono Gelsomino blu, Spiare, Uomo formica, L’irlandese, Io, Toniae Jumanji: Benvenuto nella giungla. Di recente ha recitato nella miniserie Hulu Nove perfetti sconosciuti e ha prestato la sua voce alla serie comica animata Netflix Risorse umane.

Qual è il prossimo? Cannavale apparirà successivamente in un altro progetto Netflix, L’osservatore, che debutterà questo ottobre. Dopodiché, l’attore è pronto per la commedia di Bill Burr Vecchi papàcommedia del liceo In arrivoe una commedia con Robert de Niro chiamata Comportamento non appropriato.

Xavier Samuel nel ruolo di Charles “Cass” Chaplin Jr.

L’attore australiano Xavier Samuel interpreta Charles “Cass” Chaplin Jr., il figlio maggiore di Charlie Chaplin e Lisa Grey. In biondaMonroe è coinvolta in una relazione “troppo” con Cass e Eddy G. Robinson Jr., che non è qualcosa che è successo nella vita reale.

Compleanno : 10 dicembre 1983

: 10 dicembre 1983 Età : 38

: 38 Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Altezza: 5′ 10″

Dove l’hai già visto? Xavier Samuel è probabilmente meglio conosciuto per aver interpretato Riley Biers La saga di Twilight: Eclipse. Oltre a ciò, è apparso in film come Adorare, Elvis, Pochi uomini in meno, Prolungare, Furia, Amore e amiciziae Frankenstein. Ha anche recitato nella serie Prime Video Dimmi i tuoi segreti.

Qual è il prossimo? Successivamente apparirà con Teresa Palmer nella serie Disney+ australiana La radura.

Social media: Instagram

Julianne Nicholson nel ruolo di Gladys Pearl Baker

Julianne Nicholson interpreta la madre di Marilyn Monroe, Gladys Pearl Baker bionda.

Compleanno : 1 luglio 1971

: 1 luglio 1971 Età : 51

: 51 Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Altezza : 5′ 9″

: 5′ 9″ Stato delle relazioni: Sposato con l’attore inglese Jonathan Cake

Dove l’hai già vista? Julianne Nicholson è probabilmente più immediatamente riconoscibile per il suo ruolo di rubare la scena nel dramma della HBO Cavalla di Easttown, per il quale ha vinto un Primetime Emmy Award. Oltre a ciò, è nota per Tulli, Impero del lungomare, Io, Tonia, L’intruso, Alleato McBeal, Maestri del sesso, Agosto: Contea di Osagee Legge e ordine: intento criminale.

Qual è il prossimo? Nicholson interpreta Mary Yankovic in Strano: la storia di Al Yankovicun nuovo film biografico su Weird Al in arrivo a Roku presto e interpretato da Daniel Radcliffe nel ruolo del protagonista.

Social media: Instagram

Evan Williams nel ruolo di Edward G. Robinson Jr.

L’attore canadese Evan Williams interpreta l’attore americano Edward “Eddy” G. Robinson Jr., una metà del “gruppo” del film che coinvolge Marilyn Monroe e Cass Chaplin Jr.

Compleanno : 11 marzo 1984

: 11 marzo 1984 Età : 38

: 38 Segno zodiacale : Pesci

: Pesci Altezza: 5’10”

Dove l’hai già visto? Fan di Degrassi: La prossima generazione potrebbe riconoscere Evan Williams dai suoi giorni in cui interpretava Kelly Ashoona nella serie. Ha anche interpretato Chevalier de Lorraine nel dramma storico francese Versaillesche è su Netflix.

Qual è il prossimo? Sarà il prossimo protagonista della serie Hallmark Channel La strada di casa.

Social media: Instagram

bionda uscirà mercoledì 28 settembre su Netflix.