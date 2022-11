Chi recita nel film di Lindsay Lohan?

Cadere per Natale. (Da sinistra a destra) Lindsay Lohan come Sierra, Chord Overstreet come Jake, Olivia Perez come Avy, Bus Riley come venditore di castagne in Falling For Christmas. Cr. Scott Everett White/Netflix © 2022.

Ci sono film di Natale a vita su Netflix? di Mads Lennon

Quest’anno, gli spettatori di Netflix riceveranno quello che probabilmente è il miglior regalo di tutti: il ritorno di Lindsay Lohan sui nostri schermi in un ruolo importante! L’attrice di enorme talento è sicuramente mancata e non vediamo l’ora di vederla nel film in uscita, Cadendo per Natale, sul servizio di streaming.

Il film farà il suo debutto su Netflix giovedì 10 novembre. Chi si alza per guardarlo? Dietro le telecamere c’è la regista Janeen Damian, che è anche produttrice esecutiva. Jeff Bonnett e Ron Oliver sono gli sceneggiatori, mentre Michael Damian e Brad Krevory assumono ruoli di produzione. Steve Berman, Bryan Bordon, Jimmy Townsend, David Wulf e Amanda Phillips sono tutti EP del progetto.

Quindi chi altro possiamo aspettarci di vedere nel film? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Chi recita in Falling for Christmas su Netflix?

Ad unirsi a Lohan sullo schermo c’è Chord Overstreet. Potresti riconoscerlo da Gioia nel passato. Più di recente, attualmente recita nel ruolo di Chad nelle serie Apple TV+ Acapulco. Ecco la lista completa del cast per la produzione natalizia:

Lindsay Lohan nel ruolo di Sierra Belmont

Chord Overstreet come Jake

George Young nel ruolo di Tad

Jack Wagner nel ruolo di Beauregard Belmont

Olivia Perez nel ruolo di Avy

Chase Ramsey nel ruolo di Terry Carver

Sean J. Dillingham nel ruolo di Ralph

Antonio D. Charity nel ruolo dello sceriffo Borden.

Cadendo per Natale ci presenta Sierra Belmont (Lohan), una ricca e viziata ereditiera alberghiera che si è appena fidanzata. Ma proprio mentre dice di sì, Sierra ha un incidente sugli sci. Questo le fa dimenticare tutto, incluso il proprio nome. Perso e non sapendo dove andare, un proprietario di lodge “bello, operaio”, Jake (Overstreet), si offre di accoglierla per stare con lui e la sua figlia “precoce”, secondo Netflix. Tutto questo accade con il Natale come sfondo. Lo spirito vacanziero aiuterà a creare delle scintille romantiche tra i due?

Cadendo per Natale uscirà giovedì 10 novembre su Netflix.