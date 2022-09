Chi recita nel film d’azione Netflix?

Allison Janney e Jurnee Smollett sono l’attrazione principale del film Netflix Lou come le due protagoniste. Janney interpreta un personaggio alla John Wick (completo di un amato cane, ma non preoccuparti, Jax ne esce vivo!) mentre Smollett interpreta la sua vicina, Hannah. Lou è una reclusa incallita che vive ai margini della loro isola isolata, mentre Hannah è una madre single che lotta per sbarcare il lunario per prendersi cura di sua figlia, Vee.

Un’orribile tempesta colpisce l’isola e nel mezzo qualcuno rapisce la figlia di Hannah, costringendola a chiedere aiuto a Lou. Durante la ricerca di Vee, le due donne sono costrette ad affrontare alcuni degli oscuri segreti del loro passato.

Anche se Smollett e Janney sono le stelle, Lou ha un grande cast di attori che include anche Logan Marshall-Green e Greyston Holt (ricordatelo come uno dei licantropi bollenti di Morso?).

Elenco del cast di Lou del film Netflix

Per chi non conosce Allison Janney, l’attrice potente è un punto fermo di Hollywood. Durante i suoi molti decenni nel settore, Janney ha vinto innumerevoli riconoscimenti, tra cui sette Primetime Emmy Awards, un Academy Award e un Golden Globe Award. Si è anche assicurata due nomination ai Tony.

Janney è salita alla ribalta per la prima volta interpretando CJ Cregg L’ala ovest. Più recentemente, ha recitato nel ruolo di Bonnie Plunkett per nove stagioni nella sitcom della CBS Mamma. Janney ha vinto il suo Oscar per Io, Toniaed è apparso anche in progetti come Maestri del sesso, L’aiuto, Giunone, e molti altri. Successivamente, reciterà nella miniserie comica La signora American Pieil film commedia Le persone che odiamo al matrimonioe il dramma di fantascienza Vero amore.

Jurnee Smollett recita da quando era una ragazzina, con ruoli ricorrenti in spettacoli come Tutto esaurito e Da soli. Ma la maggior parte delle persone probabilmente la conosce come Jess Merriweather Luci del venerdì sera. Gli ultimi anni hanno davvero aiutato a consolidare lo status di Smollet come superstar. Ha interpretato Dinah Lance/Black Canary in Uccelli rapaci e secondo quanto riferito riprenderà il suo ruolo in un film spin-off su HBO Max.

Smollett ha anche offerto un’incredibile performance nella serie HBO di breve durata ma acclamata Paese di Lovecraft e di recente ha recitato al fianco di Miles Teller e Chris Hemsworth nel thriller Netflix Testa di ragno. Successivamente, reciterà nel film drammatico in aula La sepoltura con Jamie Foxx e Tommy Lee Jones.

Completare il cast tripletta è Logan Marshall-Green, che interpreta il principale antagonista del film, Philip. Potresti ricordare Marshall-Green che interpretava Trey Atwood L’OC. Di recente ha anche completato un periodo nella serie ABC Grande Cielo.

Ecco l’elenco completo del cast del film Netflix:

Allison Janney nel ruolo di Lou

Jurnee Smollett nel ruolo di Hannah

Logan Marshall-Green nel ruolo di Filippo

Ridley Asha Bateman nel ruolo di Vee

Matt Craven nel ruolo dello sceriffo Rankin

Greyston Holt nel ruolo di Chris

Daniel Bernhardt nel ruolo di Tony

RJ Fetherstonhaugh nel ruolo di Gerry

Andres Collantes nel ruolo del vice Torres

Marci T. House nel ruolo dell’agente Lee

Toby Levins nel ruolo dell’agente Hampton

Film Netflix Lou inizia lo streaming venerdì 23 settembre.