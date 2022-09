Chi recita nel dramma regale tedesco?

L’imperatrice è un sontuoso dramma in costume tedesco in arrivo su Netflix questa settimana. La serie in arrivo ha molte persone entusiaste perché anticipano una serie che potrebbe diventare un successo significativo per il servizio di streaming. Dalla piattaforma che ci ha portato l’acclamato vincitore dell’Emmy Award La corona, L’imperatrice sembra avere tutti gli ingredienti necessari per diventare una saga avvincente e incantevole.

Seguendo la storia dell’ex principessa Elisabetta di Baviera, conosciuta come “Sisi”, l’Imperatrice ripercorrerà la vita di Sisi dalla sua adolescenza in poi. Il suo viaggio alla corte asburgica iniziò quando aveva solo 15 anni, con la sua famiglia che intendeva sposare la sorella maggiore Elena con il cugino, l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Ma Franz aveva occhi solo per Sisi.

Nonostante sia diventata amata dalla sua gente, la trasformazione di Sisi in Imperatrice non è stata del tutto tranquilla. Ha scoperto che navigare nella politica di corte non è un’impresa facile, soprattutto con una suocera prepotente che ti fiato sul collo. L’imperatrice seguirà non solo la vita di Sisi ma la straordinaria storia d’amore tra lei e Franz.

L’elenco del cast dell’imperatrice

Devrim Lingnau guiderà il cast nel ruolo dell’imperatrice Elisabeth von Wittelsbach, o “Sisi”, come è soprannominata. Il suo ruolo è basato sulla vera imperatrice Elisabetta d’Austria. Lingnau è il protagonista dello spettacolo insieme Filippo Froissantche interpreterà l’imperatore Francesco Giuseppe.

L’attrice tedesco-iraniana Melika Foroutan interpreterà Sophia, la madre controllante dell’imperatore, che causerà ogni sorta di problemi a Sisi e Franz. Inoltre, il cast include Johannes Nussbaum come arciduca Massimiliano, Elisa Schlott come la sorella di Elisabetta, Helene, e Jördis Triebel nei panni della madre di Elisabetta ed Elena, la principessa Ludovika di Baviera.

Ecco la lista completa del cast:

Devrim Lingnau nel ruolo dell’imperatrice Elisabetta von Wittelsbach

Filippo Froissant nel ruolo dell’imperatore Francesco Giuseppe

Melika Foroutan nel ruolo di Sophia

Johannes Nussbaum nel ruolo dell’arciduca Massimiliano

Elisa Schlott nel ruolo di Helene

Jördis Triebel nel ruolo della Principessa Ludovika di Baviera

Hanna Hilsdorf nel ruolo di Amalia

Svenja Jung nel ruolo di Luisa

Alexander Finkenwirth nel ruolo di Alexander von Bach

Raymond Tarabay nel ruolo dell’ambasciatore De Bourqueney

L’imperatrice debutterà in tutto il mondo giovedì 29 settembre su Netflix.