Chi recita nel dramma polacco LGBTQ?

Questo fine settimana preparati per un commovente orologio con la nuova serie polacca di Netflix Regina. Regina su Netflix c’è uno sguardo emotivo e intimo a un sarto in pensione che fa il chiaro di luna come una drag queen. Questa produzione queer vede Andrzej Seweryn nel ruolo di Sylwester/Loretta. Dopo 50 anni a Parigi, Sylwester torna a casa in Polonia per la prima volta per fare ammenda con la figlia malata.

Con solo quattro episodi in totale, Regina è un orologio abbastanza veloce e in movimento. È l’ideale per una notte tranquilla e dato che è uscito ora, puoi dare un’occhiata questo fine settimana! Regina presenta un cast di individui di grande talento. Scopri di più sul cast dello spettacolo, chi interpreta chi e dove potresti aver visto alcuni di questi attori prima di seguito.

Queen nel cast di Netflix

Il cast di Regina è composto da un talentuoso gruppo di attori, cantanti e artisti per lo più polacchi. Potresti anche riconoscere Occhio strano protagonista Antoni Porowoski.

Andrzej Seweryn nel ruolo di Sylwester/Loretta

Maria Peszek nel ruolo di Wioletta

Julia Chętnicka nel ruolo di Izabela

Paweł Koślik nel ruolo di Ziutek

Henryk Niebudek nel ruolo di Patryk

Piotr Witkowski nel ruolo di Bruno

Antoni Porowoski nel ruolo di Antoś

Kova Rea

Dove hai già visto la Regina sul cast di Netflix?

Stai cercando un po’ più di informazioni sul Regina lancio? Forse riconosci uno degli attori di un altro progetto e stai cercando di capire dove? Ecco dove potresti aver già visto alcuni degli attori!

Andrzej Seweryn è un attore e regista polacco molto talentuoso e venerato. Ha recitato in più di 50 film e in innumerevoli produzioni teatrali. Potresti riconoscerlo dal thriller poliziesco di Netflix La palude, la lista di Schindler, Il re di Varsavia, L’ultima famiglia o La terra promessa.

Maria Peszek è un notevole cantante, cantautore e attore polacco. Ha avuto una lunga carriera di attrice e cantante. È interessante notare che è apparsa in L’esagonoche è stato uno dei primi adattamenti di Andrzej Sapkowski Stregone serie. È apparsa anche nella serie Netflix Mostri di Cracovia.

Julia Chętnicka è un talento emergente noto per il film erotica. Piotr Witkowski anche protagonista erotica ed è apparso in progetti come il film polacco Netflix Bartkowiak.

Antoni Porowoski è, ovviamente, meglio conosciuto per aver recitato nella serie di realtà Netflix Occhio strano come esperto di vino e cibo residente dello spettacolo. È un personaggio televisivo poliedrico, chef, attore, modello e autore. Successivamente ospiterà la serie di concorsi di cucina di Netflix Battaglia facile da cuocere.

Regina è ora in streaming su Netflix. Hai già visto la serie? Hai intenzione di provarlo questo fine settimana? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.