Chi pensava che Hardin fosse suo padre in After We Fell di Netflix?

After We Fell è il terzo capitolo della serie di film ‘After’ ed è diretto da Castille Landon e interpretato da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Un quarto film, After Ever Happy, uscirà entro la fine dell’anno.

Questa puntata racconta la vita di Tessa mentre inizia a disfarsi. Incapace di trovare conforto nei suoi amici o nella sua famiglia, Tessa si rivolge a Hardin che si sta allontanando da lei dopo aver appreso il suo segreto.

Dopo essersi abbandonati al terzo film della serie, i fan hanno alcune domande a cui è necessario rispondere, tra cui: chi pensava che Hardin fosse suo padre?

Chi pensava che Hardin fosse suo padre?

Fino a questo punto, Hardin ha sempre creduto che Ken fosse il suo padre biologico.

In piedi come l’ex marito di Trish e che Hardin crede essere il suo estraneo padre, Ken ha trascorso la maggior parte della serie a fare ammenda per il suo precedente comportamento alimentato dall’alcol.

In After We Collided, Hardin ha avuto difficoltà a perdonare Ken per i suoi errori e per come ha trattato la famiglia. Ha ammesso a sua madre, Trish, che non poteva dimenticare quello che aveva fatto.

Trish ha confermato di non aver dimenticato, ma invece è andata avanti e ha incoraggiato Hardin a lasciar andare il risentimento.

Hardin ha finito per chiamare Ken per fare ammenda e ha fatto un passo notevole verso la riparazione della loro relazione.

Chi è il vero padre di Hardin?

Mentre il franchise di After ci ha sempre portato a credere che Ken sia il padre biologico di Hardin, una scena in ritardo in After We Fell ha confermato che Vance era in realtà il vero padre di Hardin.

Hardin aveva già incontrato Trish e Vance insieme, il giorno prima che si sposasse con Mike, cosa che comprensibilmente sconvolse Hardin.

Dopo il matrimonio, Kimberly ha detto a Trish e al pubblico di aver perdonato Vance per l’adulterio, affermando che lui e Trish hanno una storia. Questo è quando Kimberly conferma che Vance è il padre biologico di Hardin.

Vance si scusa con Hardin, che riesce a collegare i punti prima della conclusione del film.

ancora dal trailer di After We Fell, VVS Films, Voltage Pictures

Dove guardare After We Fell

Dopo essere uscito nelle sale a settembre 2021, After We Fell può ora essere trasmesso in streaming su Netflix negli Stati Uniti.

In alternativa, il terzo film del franchise può anche essere acquistato e trasmesso in streaming su Amazon, Vudu e Kanopy.

Gli spettatori potranno anche noleggiare questo film per $ 4,99 su Amazon.

Di Jo Craig

