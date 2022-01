Chi muore nella stagione 4 di Ozark? Ogni morte nella serie Netflix esplorata

**Attenzione: maggiori spoiler in vista**

La stagione 4 di Ozark potrebbe essere l’ultimo capitolo in serbo per il dramma Netflix, ma il coinvolgimento dei fan con la serie sarà suddiviso in due parti, con la prima parte che andrà in onda venerdì 21 gennaio 2022.

Per aiutarti a elaborare gli eventi della prima parte, esploriamo chi è morto finora nella stagione 4 di Ozark e forniamo riepiloghi sui loro fini fatali.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark è interpretato da Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, seguendo il consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata a il cartello della droga messicano e, più tardi, la mafia di Kansas City.

Chi muore nella stagione 4 di Ozark?

Mentre i fan del dramma del crimine oscuro si stanno ancora riprendendo dalla morte grave avvenuta durante il finale della terza stagione, è diventata una faccenda tesa nei primi sette episodi della quarta stagione, nel caso in cui la storia di Ozark si ripeta.

Con un totale di cinque morti sparse nella trama tesa di questo capitolo, ci sono un paio di grandi morti progettate per fornire abbastanza adrenalina al fandom per fargli superare la lunga attesa che li attende per la parte 2.

Senza ulteriori ritardi, entriamo in chi muore nella prima parte della stagione 4 di Ozark.

Lo sceriffo John Nix

Lo sceriffo John Nix, interpretato da Robert C. Treveiler, viene colpito e ucciso da Javi Elizonndro (Alfonso Herrera) nell’episodio 1 della stagione 4 di Ozark.

Dopo che il nipote di Omar Navarro, Javi, forma un’unione con Marty e Wendy, i tre iniziano a complottare contro Darlene Snell per impedirle di coltivare droga.

Per avvertire Darlene di cessare le sue operazioni, Javi si esibisce in uno spettacolo personale e decide di sparare e uccidere lo sceriffo Nix, che stava lavorando a stretto contatto con gli Snell.

Immagine da Netflix.

L’autista di Kerry Stone, Brinkley Simmons

Brinkley Simmons, l’autista di Kerry Stone, viene colpito e ucciso da Darlene Snell ( Lisa Emery ) nell’episodio 4 della stagione 4 di Ozark.

Dopo che Ruth e Kerry hanno trascorso una notte selvaggia al casinò, con Kerry quasi in overdose, la prima avverte Darlene degli eventi della loro uscita, che potrebbero aver attirato attenzioni indesiderate.

L’autista di Kerry, Brinkley, accompagna Ruth a trovare Darlene, ma lui inizia a chiedere un risarcimento per tenerlo tranquillo.

Apprendendo le richieste dell’autista, e già di cattivo umore con Ruth, Darlene decide di sparare e uccidere l’autista, il che lo manterrebbe sicuramente tranquillo a lungo termine.

L’autista viene poi sepolto da Ruth e Wyatt.

Immagine da Netflix.

Frank Cosgrove Sr.

Anche Frank Cosgrove Sr., interpretato da John Bedford Lloyd, viene colpito e ucciso da Darlene Snell nell’episodio 6 della stagione 4 di Ozark.

All’inizio della prima parte della stagione 4, Frank ne ha avuto abbastanza del ritardo di Darlene nel ripagargli i soldi che doveva.

Frank ha anche appreso degli affari di Darlene con Frank Jr. alle sue spalle, il che lo manda in un impeto di rabbia.

Darlene, in cambio, si stanca dell’atteggiamento di Frank, soprattutto dopo che lui l’ha definita una madre inadatta, e di conseguenza spara e uccide Frank durante il suo sfogo.

Immagine da Netflix.

Darlene Snell e Wyatt Langmore

Darlene Snell e Wyatt Langmore (Charlie Tahan), vengono entrambi uccisi da Javi Elizonndro nell’episodio 7 della stagione 4 di Ozark.

Dopo due uccisioni di Darlene in questa stagione, incontra la sua punizione nell’episodio 7 quando Javi prende di nuovo il potere.

Javi sta chiaramente diventando impaziente con Darlene, dopo che lui l’ha avvertita di continuare a gestire la sua fattoria, e decide di portare fuori sia Darlene che Wyatt, uccidendoli entrambi.

Immagine da Netflix.

La prima parte della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

In altre notizie, dove è stata girata la stagione 4 di Ozark? Esplorate le location delle riprese di Netflix