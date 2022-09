Il cast del Malvagio il film sta aggiungendo a Bridgerton alla loro formazione! Jonathan Bailey, noto per aver recitato nel film drammatico drammatico di successo di Netflix di Shonda Rhimes nel ruolo del fratello maggiore di Bridgerton Anthony, è stato scelto insieme ad Ariana Grande e Cynthia Erivo nell’ambizioso adattamento in due parti di Jon M. Chu del classico musical teatrale Malvagio.

Se non lo sapessi, la produzione teatrale è già un adattamento del romanzo di Gregory Maguire, che racconta la storia mai raccontata di Galinda (la strega buona) ed Elphaba (la strega cattiva dell’Occidente), le streghe di Il mago di Oz.

Con l’ultimo annuncio del cast, siamo sicuri che ti starai chiedendo chi è Bridgerton l’attore sta interpretando nel film, beh, abbiamo tutti gli ultimi dettagli qui sotto!

Chi interpreterà la star di Bridgerton Jonathan Bailey nel film Wicked?

Il Bridgerton l’attore, che ha alle spalle molte produzioni teatrali, è stato scelto per interpretare Fiyero Malvagio, il principale interesse amoroso per Elphaba.

Inizialmente sono circolate notizie secondo cui Bailey era in trattative per il ruolo in seguito Varietà pubblicato un articolo. Ma sembrava che le speculazioni fossero troppe per il regista che si è rivolto a Twitter per confermare la notizia mercoledì, scrivendo: “È perfetto, loro sono perfetti. Sarebbero perfetti insieme. Nato per essere per sempre…. Sono troppo eccitato per fingere che non sia successo. Abbiamo un Fiero!”

È già stato confermato che Cynthia interpreterà Elphaba e Ariana Grande sarà Glinda nella produzione della Universal.

Potrebbe sorprendere alcune persone apprendere che il film è in produzione dal 2004 e ci sono voluti anni di sviluppo per portarlo a questo stadio. Secondo i rapporti, la prima parte di Malvagio dovrebbe debuttare il 25 dicembre 2024, mentre la seconda parte farà il suo debutto nelle sale il giorno di Natale 2025.

Fino al rilascio, non vediamo l’ora che arrivino i primi look e i trailer!