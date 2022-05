Chi interpreta Vickie nella nuova stagione?

Una nuova stagione di Cose più strane è quasi arrivato, e questo significa che alcuni nuovi personaggi si uniranno alla quarta stagione. Netflix ha precedentemente annunciato una serie di nuovi personaggi che incontreremo nella prossima stagione.

Vedremo Robert Englund nei panni di Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che viene imprigionato in un ospedale psichiatrico per un macabro omicidio negli anni ’50. In California, dove i Byers si sono trasferiti, incontreremo Eduardo Franco che interpreta Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan. Joseph Quinn alias Eddie Munson, è il capo del Club D&D ufficiale della Hawkins High, The Hellfire Club.

Aderendo anche al Cose più strane il mondo è Vickie, una nerd della band che parla veloce e che cattura l’attenzione di uno dei nostri amati eroi. Allora, chi è l’attrice dietro il personaggio?

Chi interpreta Vickie nella stagione 4 di Stranger Things?

Amybeth McNulty ha assunto il ruolo di Vickie. I fan di Netflix potrebbero trovare l’attrice di Vickie familiare e questo perché è stata in un altro spettacolo sul servizio di streaming.

L’attrice irlandese-canadese di 20 anni ha recitato nel ruolo della protagonista Anne Shirley in Netflix Anne con una E. È stata scelta da una selezione di 1.800 ragazze e la sua audizione consisteva nel parlare agli alberi, chiacchierare con i fiori e costruire troni con i ramoscelli. Come qualcuno che ha visto lo spettacolo, posso dirti che questa ragazza ha sicuramente talento. Sono entusiasta di vedere a cosa porterà Cose più strane!

Il suo altro lavoro include il ruolo principale nel film del 2021 Maternoche ritrae un adolescente alcolizzato e tossicodipendente in Medicina Nerae di essere stato scelto per l’adattamento cinematografico di Michael McGowan di Tutti I miei piccoli dolori.

Cose più strane la stagione 4 è stata divisa in due volumi. La prima metà della stagione sarà pubblicata su Netflix a partire dal 27 maggio, con la seconda parte che seguirà poche settimane dopo, il 1 luglio. Non è chiaro se incontreremo Vickie nel volume 1, ma dato che fa parte della band del liceo, lo farei immagino che sarebbe stata presentata all’inizio.