Un nuovo film del regista Paul Feig attirerà sempre un po’ di intrighi considerando che in precedenza ha diretto film come Le damigelle d’onore, The Heat, Ghostbusters (2016) e Last Christmas. Ora si sta tuffando nel genere fantasy per il suo ultimo, The School For Good And Evil.

Scritto in collaborazione da Paul e David Magee, il film del 2022 è basato sull’omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani e segue le migliori amiche Sophie e Agatha che si immergono nel mondo di una scuola incantata che nutre eroi e cattivi nella speranza di raggiungere la perfezione. equilibrio.

Da quando è stato presentato su Netflix mercoledì 19 ottobre, alcuni spettatori si sono ritrovati ad ammirare il cast, ponendo l’accento su un certo personaggio centrale.

A proposito, chi interpreta Sophie in The School For Good And Evil?

Chi interpreta Sophie in The School For Good And Evil?

Sophia Anne Caruso interpreta Sophie in The School For Good And Evil.

L’attrice americana di 21 anni è apparsa per la prima volta sugli schermi nel film del 2008 Eagle Eye (accreditato come Sam’s School Band) e successivamente nel film del 2011 I Am Number Four (Girl on Street).

Oltre a ciò, ha ottenuto parti nello show televisivo Smash (Little Girl), nella serie di documentari Celebrity Ghost Stories (Young Jillian), Strangers (Lily), Evil (Emma) e nello speciale televisivo The Sound Of Music Live (Brigitta).

I film successivi, d’altra parte, includono Jack Of The Red Hearts (Coca-Cola), 37 (Lisa) e Lazarus (Girl).

Sophie appare anche come un personaggio più giovane in alcune scene, con l’attrice bambina Ella Hehir che prende il posto di Sophia durante queste sequenze.

Puoi trovare Sophia su Instagram all’indirizzo sophiaannecaruso.

‘Non è solo una principessa’

Sophia si è recentemente seduta per una conversazione con Teen Vogue e ha condiviso alcune informazioni sul suo personaggio:

“Ero eccitato da [Sophie]… la varietà, tutti i colori che c’è da giocare in lei… Quando ho guardato per la prima volta la descrizione del personaggio, ho pensato, ‘Hm, principessa. Fammi leggere questo copione.’ E io ero tipo, ‘Oh no, non è solo una principessa, è anche una specie di diavolo.'”

Analizzando il viaggio di Sophie e il suo arco narrativo, ha aggiunto che pensa “può essere difficile, soprattutto per le giovani donne, non sapere esattamente chi sei e non sapere o non sentirsi a proprio agio nel superare i limiti come giovane donna, ma penso che Sophie lo fa molto chiaramente.

“Lei spinge tutti. Ha appena attraversato ogni confine”.

Il cast di Scuola per il bene e il male

Di seguito puoi dare un’occhiata ai membri centrali del cast del film e ai rispettivi ruoli che danno vita:

Sofia Wylie / Mahli Perry come Agatha / Young Agatha

Sophia Anne Caruso / Ella Hehir come Sophie / La giovane Sophie

Laurence Fishburne come il maestro della scuola

Michelle Yeoh nel ruolo della Prof.ssa Emma Anemone

Jamie lusinga nel ruolo di Tedros

Kit Young come Rafal / Rhian[20]

Peter Serafinowicz nel ruolo di Yuba

Kerry Washington nel ruolo della prof.ssa Clarissa Dovey

Charlize Theron / Abigail Stones nei panni di Lady Leonora Lesso / Young Leonora

Cate Blanchett come narratrice

Patti LuPone nel ruolo della signora Deauville

Rob Delaney nel ruolo di Stefan

Rachel Bloom nel ruolo di Honora

Earl Cave nel ruolo di Hort

The School For Good And Evil è in streaming esclusivamente su Netflix.

