Chi interpreta Sierra 4 di The Grey Man? Incontra l’attore Callan Mulvey

L’uomo grigio è stato senza dubbio uno dei film d’azione più attesi dell’anno, ma solo la metà degli spettatori pensa che sia stato all’altezza dell’eccitazione.

A parte l’unione di volti familiari in prima linea, molti spettatori vogliono sapere chi interpreta Sierra 4 e ti presentiamo Callan Mulvey.

Diretto da Anthony e Joe Russo con una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely per Netflix, The Grey Man è interpretato da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page e altri, seguendo il mercenario della CIA Six che scopre la corruzione all’interno dell’agenzia e diventa un bersaglio dell’assassino Lloyd Hansen.

Chi interpreta Sierra 4 in The Grey Man?

Sierra 4 è interpretato dall’attore australiano Callan Mulvey in The Grey Man.

Durante la prima grande sequenza d’azione del film, Sierra 6 (Ryan Gosling) è inseguita da un uomo sconosciuto e da alcuni scagnozzi mentre Dani (Ana de Armas) fa la sua giusta parte di wrestling.

Immergendosi dalla finestra dietro l’uomo sconosciuto, Sierra 6 scopre che l’uomo che sta combattendo è Sierra 4, che ha il compito di rintracciarlo.

Incontra Callan Mulvey

L’attore australiano Callan Mulvey, 47 anni, ha già lavorato come controfigura prima di entrare nel mondo della recitazione.

Ha ottenuto il suo primo lungo ruolo alla fine degli anni ’90 con lo show televisivo Heartbreak High e ha continuato a recitare in lunghe serie tra cui Firebite e The Luminaries.

I ruoli più importanti di Mulvey includono la popolare soap opera Home and Away, 300: Rise of an Empire, Batman v Superman: Dawn of Justice e Avengers: Endgame, dove interpretava Jack Rollins.

L’uomo grigio recensioni

Nonostante gli attori di talento che guidano The Grey Man, il film Netflix ha ricevuto un sacco di recensioni contrastanti.

Uno spettatore ha affermato che il più notevole takeaway di The Grey Man è un promemoria di quanto sia talentuoso il regista Christopher McQuarrie quando gestisce il genere d’azione, minando il lavoro di Anthony e Joe Russo sul blockbuster di Netflix.

Tuttavia, un altro spettatore ha dichiarato che The Grey Man è stato il miglior film d’azione che hanno visto quest’anno e voleva di più:

L’uomo grigio è ora disponibile per la visione su Netflix

