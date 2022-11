Chi interpreta Sarah Chapman nel cast di Enola Holmes 2?

Dopo aver visto la prima stagione di Stranger Things, la maggior parte del pubblico era senza dubbio curiosa di scoprire cosa avrebbe fatto il cast centrale di attori giovani e talentuosi. Nel caso di Millie Bobby Brown, non ci è voluto molto per ottenere un ruolo da protagonista in un film, per gentile concessione di Enola Holmes nel 2020.

Il personaggio principale è la sorella adolescente di Sherlock Holmes e il film era basato sull’omonima serie di narrativa per giovani adulti di Nancy Springer.

È andato molto bene e lo streamer ha successivamente annunciato che era in produzione un sequel, che ha finalmente debuttato sulla piattaforma venerdì 4 novembre 2022.

I volti noti sono ben accetti, tra cui Millie nei panni di Enola e Henry Cavill nei panni di Sherlock, così come alcuni nuovi con cui fare la nostra conoscenza.

A proposito, chi interpreta Sarah Chapman in Enola Holmes 2?

Chi interpreta Sarah Chapman in Enola Holmes 2?

Sarah Chapman – o Cicely – è interpretata dall’attrice inglese di 27 anni Hannah Dodd in Enola Holmes 2. Il film tocca lo sciopero delle fiammifere del 1888 e il personaggio è in realtà basato sull’omonima attivista sindacale nella vita reale.

Hannah è anche una modella, ma il pubblico la riconoscerà senza dubbio da un sacco di spettacoli e film.

Dal punto di vista televisivo, è probabilmente meglio conosciuta come Young Sophie della miniserie del 2022 Anatomy Of A Scandal o Thea Raphael in Find Me In Paris. Se non li avete visti, d’altra parte, forse l’avete beccata in Harlots (Sophia Fitzwilliam), Pandora (Assessore Jennifer), Flowers In The Attic: The Origin (Corrine Foxworth) o Bridgerton (Francesca Bridgerton). .

Per quanto riguarda i film, ha interpretato Townie n. 2 in Fighting With My Family, che è il suo primo ruolo accreditato, e in seguito ha interpretato Sandra nel blockbuster del MCU del 2021 Eternals.

Puoi trovarla su Instagram all’indirizzo hannahfkdodd.

“Devo sedermi accanto a lei?”

Hannah ha già parlato con The List della sua esperienza su Enola Holmes 2.

“Ricordo il giorno della lettura al tavolo… Ero stato alle prove e cose del genere e avevo incontrato alcune persone, ma la lettura del tavolo è stata la prima volta e ho potuto vedere tutti i nostri nomi ed erano Helena Bonham Carter, Hannah Dodd . Ero tipo, ‘Devo sedermi accanto a lei?'”

Ha continuato: “Ci sono stati un paio di giorni in cui ero tipo, ‘Non capisco perché sono qui’, e li guardavo fare le loro cose. Sei tipo, ‘Oh dio, ho bisogno di fare il mio…’ Mi sto ancora pizzicando.”

Inutile dire che è rimasta colpita dalle star, definendo l’esperienza complessiva “folle”.

Enola Holmes 2 nel cast

Puoi controllare i membri del cast centrale insieme ai loro rispettivi ruoli di seguito:

Millie Bobby Brown nel ruolo di Enola Holmes

Sofia Stavrinou nel ruolo della giovane Enola

Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes

John Parshall nel ruolo del giovane Sherlock

Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria Holmes

Louis Partridge nel ruolo del visconte Tewkesbury

Susie Wokoma nel ruolo di Edith

Adeel Akhtar nel ruolo di Lestrade

Sharon Duncan-Brewster nel ruolo di Mira Troy

David Thewlis nel ruolo del Sovrintendente Graal

Hannah Dodd nel ruolo di Cicely / Sarah Chapman

Serranna Su-Ling Bliss nel ruolo di Bessie Chapman

Abbie Hern nel ruolo di Mae

Gabriel Tierney nel ruolo di William Lyon

Róisín Monaghan nel ruolo di Hilda Lione

David Westhead nel ruolo di Henry Lyon

Tim McMullan nel ruolo di Charles McIntyre

Lee Boardman nel ruolo di Bill Crouch

Himesh Patel nel ruolo del dottor John Watson

Enola Holmes 2 è in streaming esclusivamente su Netflix.

