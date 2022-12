Chi interpreta Nitin Ganatra mercoledì su Netflix?

Wednesday ti invita a frequentare la Nevermore Academy, una prestigiosa scuola per gli emarginati del mondo. Tra i presenti, abbiamo l’adolescente titolare della famiglia Addams, interpretato da Jenna Ortega. La serie è stata presentata in anteprima su Netflix mercoledì 16 novembre 2022 ed è diventata una sensazione di streaming.

Servendo come una commedia horror di formazione, la serie è stata co-creata da Alfred Gough e Miles Millar, con Tim Burton sia come produttore esecutivo che come regista; ha diretto i primi quattro episodi.

Il pubblico ha elogiato il mistero centrale della narrazione, ma la maggior parte degli elogi è stata attribuita alla performance di Jenna e al cast.