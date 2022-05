Chi interpreta l’iconica Alicia Silverstone in Senior Year su Netflix?

Ogni volta che è una serata al cinema e stai cercando un pubblico che piace, pochi generi sono così confortanti come una commedia del liceo.

Mi piace di Cattive ragazze, eriche, ancora 17 e tanti altri sono sempre graditi urli. Tuttavia, il pubblico ora ha una nuova aggiunta al proprio elenco per gentile concessione di Senior Year.

Diretto da Alex Hardcastle, Rebel Wilson interpreta Stephanie Conway, una cheerleader del liceo che si sveglia dal coma 20 anni dopo un incidente. Più anziana ma tutt’altro che saggia, decide di tornare a scuola e realizzare i suoi sogni di diventare reginetta del ballo, rifiutandosi di lasciare che l’età diventi un ostacolo.

È un ritorno al passato che rievoca i film di cui sopra, regalando anche ai fan del genere un fantastico cameo. È stato elogiato, quindi chi interpreterà Alicia Silverstone in Senior Year?

ancora dal trailer di Senior Year, Netflix

Chi interpreta Alicia Silverstone all’ultimo anno?

Alica Silverstone affronta il ruolo di Deanna in Senior Year.

Nel 2002, quando Steph si sta godendo la sua popolarità come capo della squadra del tifo, spera che il suo futuro sarà come quello di Deanna, l’ex capitano dei tifosi della sua scuola.

Era la reginetta del ballo e ha continuato a fare la modella per Delia’s, vivendo la vita da sogno con il suo marito ideale. Dall’esterno, guardando dentro, Steph pensa che sia una vita perfetta e non vede l’ora di perseguire lo stesso.

D’altra parte, dopo che Steph si è svegliato dal coma, scopriamo che la vita di Deanna non è andata esattamente secondo i piani.

Per quanto riguarda il motivo per cui il cameo è così speciale, l’attrice è considerata una delle regine del genere per la sua interpretazione centrale di Cher Horowitz nel film del 1995 All’oscuro.

Ha anche messo in mostra i suoi talenti in artisti del calibro di Batman e Robin (Cattiva ragazza), Negozio di cosmetici (Lynn), e Vero crimine (Maria Giordano).

“Sapevamo di volere qualcuno davvero iconico”

Rebel Wilson ha già parlato di quanto fosse entusiasta di lavorare con Alicia, descrivendo l’esperienza durante una chat con Newsweek:

“Sapevamo che volevamo qualcuno davvero iconico per quel cameo e per averla, voglio dire, è stato strano. In ogni singola pausa che stavo girando con lei le facevo solo domande del tipo: ‘Com’era in Clueless quando hai fatto questo o quello? E com’era la tua vita in quel momento?”

Ha aggiunto: “(Alicia) non avrebbe potuto essere più generosa. Era così generosa e, sai, abbiamo chiacchierato molto e da allora ci siamo scambiati messaggi di testo.

I fan di Alicia Silverstone reagiscono

Un certo numero di fan della star è salito su Twitter per elogiare la sua inclusione in Senior Year, offrendo in alcuni casi riferimenti ai suoi progetti precedenti.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

La presenza di Alicia Silverstone in questo film è la ciliegina sulla torta dei millennial degli anni ’90/2000. Adoro questo film #SeniorYear — ⚜️🖤 Jess 🖤⚜️ (@Jess4_RK) 15 maggio 2022

Il cameo di Alicia Silverstone è la cosa migliore accaduta in #SeniorYear! 😍 @Netflix_PH — aris manalang (@ManalangAris) 16 maggio 2022

Anche l’originale regina degli anni ’90 Alicia Silverstone 😍 #SeniorYear — Georgia Harrison 🐕🐈💟 (@geharrison_) 15 maggio 2022

Senior Year è ora in streaming su Netflix.

