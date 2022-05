Chi interpreta la nuova arrivata Angela nella stagione 4 di Stranger Things?

Hai fatto il conto alla rovescia dei giorni? Ore? Minuti?

È difficile pensare a una stagione televisiva nella memoria recente che sia stata così tanto attesa come la stagione 4 di Stranger Things.

Il fenomeno globale è apparso per la prima volta sui nostri schermi nel 2016 ed è stato rapidamente promosso come uno degli spettacoli migliori e più promettenti su Netflix. Da allora le stagioni sono diventate sempre più di portata e le teorie dei fan sull’ultimo lotto di puntate circolano online dal 2019.

Fortunatamente, la pazienza ha dato i suoi frutti e tutti e sette gli episodi della parte 1 stagione 4 sono qui. Non solo i tuoi preferiti sono tornati, ma ci sono anche facce nuove da incontrare.

Mentre alcuni sono affascinanti, uno di loro è tutt’altro che… Angela di Stranger Things.

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Finn Wolfhard come Mike WHeeler, Noah Schnapp come Will Byers e Millie Bobby Brown come Eleven in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Stranger Things introduce Angela

Ci siamo riuniti con Eleven a Lenora Hills, in California, e lei sta vivendo una nuova vita, frequentando la scuola e lottando per fare amicizia.

Tuttavia, si è fatta un grosso nemico in Angela, una ragazza della sua classe che essenzialmente sceglie di mettere in imbarazzo e sconvolgere El ad ogni turno, che tutti chiamano con il suo nuovo pseudonimo Jane. La incontriamo per la prima volta quando El sta facendo una presentazione alla classe su Hopper, che lei chiama suo padre.

Angela si intromette, sostenendo che il compito era quello di esaminare un vero personaggio storico, non un membro della famiglia.

Da qui in poi, Angela tormenta e fa il prepotente con El con l’aiuto dei suoi amici antagonisti.

Angela è interpretata da Elodie Grace Orkin

Anche se non avrai visto Elodie Grace Orkin in Stranger Things prima della stagione 4, potresti averla vista in un assortimento di altri progetti.

Celebs Week riporta che ha 18 anni e la sua carriera di attrice è iniziata nel 2018 quando è apparsa come cantante bambina in Jimmy Kimmel dal vivo.

Avanti veloce fino al 2020 e ha ottenuto la parte di Kyle nella serie TV Paura del palcoscenico, in cui ha recitato al fianco di artisti del calibro di Pressley Hosbach e Sophie Michelle. Da allora è stata anche nella serie drammatica Cacciamo insieme (Centesimo).

Ultimo ma non meno importante, ha mostrato i suoi talenti in un film per la prima volta nel 2021 Salvare il paradiso (Il giovane Charlie). Questo ci porta a Stranger Things, che sicuramente aprirà molte più opportunità.

Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix BridTV 10157 Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/iGPLnLt7t7A/hqdefault.jpg 1017874 1017874 centro 13872

L’attrice è su Instagram?

Sì, puoi trovare Elodie su Instagram su elodiegraceorkin; ha oltre 7k follower.

Durante una recente intervista con Popternative, ha rivelato che la serie le ha fatto venire voglia di fare il salto e intraprendere la carriera di attrice.

“Ero un grande fan… Ho fatto teatro musicale per tutta la vita, ma Stranger Things mi ha letteralmente ispirato ad andare a trovare un agente e iniziare a recitare professionalmente”.

Strangers Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

