Chi interpreta la giovane Sophie in Anatomy of a Scandal? Incontra Hannah Dodd

Dai creatori di Piccole grandi bugie e Castello di carteAnatomy of a scandal esplora temi importanti che classificano la politica britannica, come il privilegio e il potere delle classi superiori.

La serie Netflix è basata sull’omonimo romanzo di Sarah Vaughan, uscito nel 2018.

È arrivato sulla piattaforma il 15 aprile e segue un caso di aggressione sessuale di alto profilo contro un parlamentare conservatore. Smascheriamo Hannah Dodd, l’attrice che interpreta la giovane Sophie. In cosa potresti averla vista prima?

Anatomia di uno scandalo Episodio 1

Chi interpreta la giovane Sophie in Anatomy of a Scandal?

Hannah Dodd interpreta il ruolo della giovane Sophie, che il pubblico vede nei flashback. È un’attrice di 26 anni, nata il 17 maggio 1995.

Dodd ha un sano seguito su Instagram di 94,1 mila follower, utilizzando la sua piattaforma per condividere aggiornamenti sui suoi prossimi progetti.

I suoi lavori precedenti includono prostitute (2018-2019), un extra su Combattere con la mia famiglia (2019), Pandora (2020), Trovami a Parigi (2020) e Eterni (2021).

Oltre ad apparire in Anatomy of a Scandal quest’anno, Dodd è stato annunciato come membro del cast del prossimo Case Enola 2che uscirà entro la fine dell’anno.

Anatomia di uno scandalo | Rimorchio ufficiale | Netflix

Chi è Sophie Whitehouse in Anatomy of a Scandal?

In Anatomy of a Scandal, Sophie è l’adorabile moglie di James Whitehouse, un importante parlamentare conservatore.

Vediamo la loro storia d’amore svolgersi in flashback, descrivendo in dettaglio come si sono innamorati durante il loro periodo a Oxford insieme.

La giovane Sophie ha anche dimostrato di essere amica intima di Holly Berry, un personaggio che svolgerà un ruolo fondamentale nel processo di James.

Al giorno d’oggi, mentre Sophie originariamente sta dietro a suo marito, inizia a rivoltarsi contro di lui, credendo che James dovrebbe pagare per i suoi crimini.

Impossibile caricare questo contenuto

La vita privilegiata di Sophie (Sienna Miller) come moglie del potente politico James (Rupert Friend) si svela quando emergono segreti scandalosi e viene accusato di un crimine scioccante. Anatomy of a Scandal è ora su Netflix. pic.twitter.com/W7VV6uI2Yk — Netflix (@netflix) 15 aprile 2022

Anatomia di uno scandalo trama anticipare e dove guardare

Il dramma politico segue James Whitehouse, un politico di successo che apparentemente ha tutto. Tuttavia, il suo mondo crolla intorno a lui quando un assistente ricercatore lo accusa di aggressione.

A seguito di queste accuse, inizia un processo di alto profilo. Durante il processo vengono alla luce altri segreti sul passato di James, rendendo più difficile per i suoi alleati difenderlo.

Anatomy of a Scandal è stato rilasciato in esclusiva su Netflix il 15 aprile.

Ci sono solo sei episodi di un’ora da affrontare, con colpi di scena fino all’ultimo minuto. Con una durata di sole sei ore, Anatomy of a scandal è il dramma perfetto per abbuffarsi durante il fine settimana di Pasqua.

