Chi interpreta Keanu Reeves in Inside Job? Doppiatore parte 2

Dopo che spettacoli come Adventure Time e Rick And Morty hanno raggiunto un’immensa popolarità sia tra gli adolescenti che tra gli adulti, abbiamo visto un afflusso di serie comiche animate ispirate e fantasiose raggiungere i nostri schermi. Sebbene ce ne siano troppi da citare, Netflix ha sicuramente offerto la sua giusta quota.

Uno di questi spettacoli è Inside Job, una sitcom intrisa di fantascienza che ha iniziato a essere presentata in anteprima sulla piattaforma nell’ottobre 2021.

Creato da Shion Takeuchi e portando a bordo talenti come Alex Hirsch (Gravity Falls) e Mike Hollingsworth (BoJack Horseman), lo spettacolo funge da commedia inventiva sul posto di lavoro in cui l’organizzazione Cognito, Inc tenta di nascondere la verità dietro le vere teorie del complotto dal pubblico.

ha rapidamente conquistato i fan ed è stato rinnovato, con la parte 2 della stagione 1 in arrivo venerdì 18 novembre 2022.

Con i nuovi episodi torna la curiosità per quanto riguarda il cast. Chi interpreta Keanu Reeves in Inside Job?

Chi interpreta Keanu Reeves in Inside Job?

Il doppiatore di Inside Job Keanu Reeves è Roger Craig Smith. Guardando alla serie più ampia, il doppiatore americano di 47 anni ha anche doppiato personaggi come Buzz Aldrin e Johnny Depp negli episodi precedenti, quindi non era estraneo a interpretare personaggi della vita reale e di alto profilo nello show prima di doppiare Keanu.

È probabilmente meglio conosciuto per il suo lavoro sui videogiochi, poiché ha doppiato il personaggio di Chris Redfield nel franchise di Resident Evil, Ezio Auditore da Firenze in Assassin’s Creed e Captain America in una manciata di titoli Marvel.

Oltre a ciò, d’altra parte, ha anche doppiato personaggi aggiuntivi in ​​spettacoli animati come The Owl House (Warden Wrath), He-Man And The Masters Of The Universe (Kronis), Jurassic World: Camp Cretaceous (BRAD-X) , Ghost In The Shell SAC_2045 (Smith), Young Justice (Orm) e Close Enough (Demon).

Chi recita nel cast vocale di Inside Job?

Dai un’occhiata ai doppiatori centrali accanto ai rispettivi personaggi che danno vita di seguito:

Lizzy Caplan nel ruolo di Reagan Ridley

Christian Slater nel ruolo di Randall “Rand” Ridley

Clark Duke nel ruolo di Brett Hand

Tisha Campbell nel ruolo di Gigi

Andy Daly nel ruolo di JR Scheimpough

Chris Diamantopoulos nel ruolo di Alpha-Beta

John DiMaggio nel ruolo di Glenn Dolphman

Bobby Lee nel ruolo del dottor Andre Lee

Brett Gelman nel ruolo di Magic Myc

Adam Scott nel ruolo di Ron Staedtler

Suzy Nakamura nel ruolo di Tamiko Ridley

Alex Hirsch nel ruolo di Grassy Noel Atkinson

Ron Funches nel ruolo di Elliot Mothman

Cheri Oteri nel ruolo di Kate

Josh Robert Thompson nel ruolo dell’agente Rafe Masters

“Molti di quei sogni si sono avverati”

Il creatore della serie si è precedentemente seduto per un’intervista con Collider e le è stato chiesto se avesse in mente un cast da sogno.

“L’ho fatto”, ha chiarito. “Sì, in realtà l’ho fatto. E devo dire che molti di quei sogni si sono avverati, quindi è stato meraviglioso per me.

Quando le è stato chiesto se Christian fosse in quella lista, ha rivelato che “… in realtà, l’abbiamo trovato più tardi, ma era come se la risposta fosse sempre lì. Sai? Ho davvero adorato Mr Robot ed è come il papà della cospirazione in quello show. Ed è stato proprio come, ‘Oh, certo.’”

Inside Job è in streaming esclusivamente su Netflix.

