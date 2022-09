Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer con Evan Peters è disponibile per lo streaming su Netflix. Stai guardando? Racconta la vera storia del famigerato serial killer Jeffrey Dahmer, noto anche come il “Milwaukee Cannibal”. È stato condannato a sedici ergastoli per i raccapriccianti omicidi commessi tra il 1978 e il 1991 nel 1992. Tuttavia, Dahmer non è rimasto in prigione a lungo perché un compagno di reclusione lo ha ucciso nel 1994.

Se hai visto la nuova serie Netflix, sapresti che un altro famigerato serial killer appare nello show. Stiamo parlando di John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, noto anche come “The Killer Clown”, ha violentato, torturato e ucciso almeno 33 giovani uomini e ragazzi tra il 1972 e il 1978. Gacy è stato infine catturato dopo che un’indagine sulla scomparsa dell’adolescente Robert Piest lo ha portato a lui.

Ora, se ti stavi chiedendo chi interpreta Gacy nella serie limitata, non devi più chiederti perché conosciamo l’attore di talento che ha interpretato il ruolo.

Chi interpreta John Wayne Gacy in Monster: The Jeffrey Dahmer Story?

Dominic Burgess interpreta il ruolo di John Wayne Gacy in Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Burgess è un attore di Stoke-on-Trent, in Inghilterra. È nato il 29 luglio 1982, compiendo 40 anni.

Il suo primo concerto di recitazione professionale è stato per il film di supereroi Batman inizia. Dopo il suo trasferimento a Los Angeles nel 2007, ha iniziato a prendere più parti in progetti come quello della ABC Agenti dello SHIELD , C’è sempre il sole a Filadelfia e Gli avanzi. È apparso anche in programmi TV come Formicaio, I maghi, Il buon posto, Il flash e Star Trek: Picard.

Ma era la sua interpretazione di Victor Buono in Ryan Murphy’s Feudo che gli ha procurato l’attenzione e l’elogio dei media. Da allora Burgess ha interpretato ruoli in molti programmi TV popolari. I suoi ruoli più recenti sono stati in programmi TV 9-1-1: Stella Solitaria e Cose migliori. Vedremo Burgess il prossimo nella prossima serie drammatica Eco 3la serie comica d’epoca La signora American Pie e il film fantasy Netflix Luna Ribelle.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è in streaming su Netflix.