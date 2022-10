Chi interpreta Jeff Goldblum nella sesta stagione di Big Mouth?

Riderai, piangerai e potresti persino imparare qualcosa. Sì, Big Mouth ha davvero tutto e non sorprende che la serie animata sia diventata un successo colossale per Netflix con la sua decisione di affrontare temi importanti in modi sempre più fantasiosi. Non c’è davvero niente di simile in TV.

Creata da Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett, la prima stagione è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2017 e dopo quei 10 episodi si è rapidamente formato un fandom.

Fortunatamente, si è rivelato popolare ed è stato rinnovato ancora e ancora, attirando più talenti nel progetto ad ogni stagione.

A proposito, la stagione 6 è arrivata sulla piattaforma venerdì 28 ottobre 2022 e i preferiti familiari sono tornati insieme ad alcune nuove aggiunte.

In effetti, questa volta Jeff Goldblum è in Big Mouth…

Chi fa la voce di Jeff Goldblum in Big Mouth?

Jeff dà la voce alla spilla di mele nella serie, che è un pezzo di tecnologia adottato dai personaggi. Non è apparso nelle stagioni precedenti.

L’attore americano settantenne non è estraneo a prestare il suo talento vocale a progetti di animazione, poiché in precedenza è stato in film come L’isola dei cani di Wes Anderson (ha doppiato Duke) e Adventures In Zambezia (Ajax).

Flette bene i suoi muscoli comici nel ruolo e la pagina Twitter ufficiale di Big Mouth ha recentemente celebrato il suo ruolo in vista dell’uscita della sesta stagione:

“Goldblum è il migliore”

Il co-creatore della serie e doppiatore Nick ha effettivamente recitato in uno spettacolo chiamato The League con Jeff in passato; Nick ha interpretato Rodney Ruxin e Jeff ha doppiato Rupert Ruxin, il padre di Rodney.

Nick è stato intervistato da The Pop Break nel 2014 e ha accennato a quanto ama l’attore:

«Goldblum è il migliore, amico», disse. “È un vero, vero strambo nel migliore dei modi.”

La sesta stagione di Big Mouth introduce nuovi personaggi

Come dicevamo, una manciata di nomi riconoscibili sono saliti a bordo del treno pubblicitario Big Mouth per dare vita ad alcuni nuovi personaggi.

Dai un’occhiata e chi li esprime di seguito:

Peter Capaldi nel ruolo di Seamus MacGregor

Brian Tyree Henry nel ruolo di Elia

Chris O’Dowd nel ruolo di Flanny O’Lympic

Juliet Mills nel ruolo di Rita St. Swithens

Annaleigh Ashford nel ruolo del test di purezza del riso

Tyler il Creatore come Gesù

Cole Escola come Montel

Jeff Goldblum nel ruolo della spilla di mele

Ed Helms, Adam Levine e Matt Rogers nei panni di Bros 4 Life

La sesta stagione di Big Mouth è in streaming esclusivamente su Netflix.

