Chi interpreta il mostro minaccioso Vecna ​​in “Stranger Things”? Dove hai già visto l’attore?

La stagione 4 ha aggiunto molti nuovi personaggi al cast, incluso il mostruoso Vecna. Il velo dell’origine di Vecna ​​è finalmente calato e sappiamo che Henry Creel è il vero stregone. Abbiamo il primo assaggio di Vecna ​​nell’episodio uno quando uccide Chrissy terrorizzandola mentalmente. Con l’impatto che il personaggio ha avuto, i fan si chiedono in quale attore abbia interpretato Vecna Cose più strane. Beh, non è altro che Jamie Campbell.

L’attore Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna ​​nella quarta stagione di Stranger Things

Peter Ballard è visto nell’episodio 5 di Cose più strane, un’infermiera presso l’Hawkins National Laboratory. Jamie Campbell Bower ha interpretato brillantemente il ruolo come lo vediamo nei ricordi di Eleven. Bower ha creato una vera paura nell’episodio quando inganna Eleven e uccide le persone nel Laboratorio. Bower ha davvero interpretato la follia del potere quando racconta la storia dei suoi omicidi a casa di Creel. La malvagità e la vendetta che ha portato con sé in tutti questi anni colpiscono le menti degli spettatori.

Jamie Campbell Bower: da vampiro a stregone demoniaco

Indubbiamente, questa non è la prima volta che Jamie Campbell recita in un mondo soprannaturale di demoni. In precedenza ha interpretato ruoli simili in vari film soprannaturali. A cominciare dal famoso Harry Potter film come il giovane Gellert Grindelwald e Jace in Gli strumenti mortali: la città delle ossa. Poi, lo abbiamo visto come Caius, un membro dei Volturi nel franchise fantasy Crepuscolo. Bower è un artista esperto che ha lavorato principalmente in film soprannaturali. Pertanto, non sorprende che abbia tirato fuori il suo personaggio, Vecna ​​in modo così convincente Cose più strane.

Jamie inizialmente ha interpretato il ruolo di un uomo premuroso in laboratorio mentre aiutava Undici a concentrarsi sui suoi poteri. Alla fine, scopriamo che tre identità diverse si stanno concludendo per una singola persona. Vedremo sicuramente più potenziale di Jamie nel prossimo volume, che uscirà a luglio.

Nel frattempo, guarda la sua ipnotizzante interpretazione di Vecna ​​in streaming Cose più strane stagione 4 subito.

