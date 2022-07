Chi interpreta il giovane Max nei flashback della quarta stagione di Stranger Things?

Sono passati diversi anni da allora Cose più strane ha debuttato per la prima volta su Netflix e, come Internet ama sottolineare spesso, il cast è cresciuto molto dall’inizio dello spettacolo. Quindi, quando il team creativo ha deciso di incorporare alcune trame che coinvolgono sequenze di flashback in questa stagione, ha dovuto diventare creativo.

Durante la prima parte della stagione, rivisitiamo il passato di Eleven attraverso una serie di flashback. Mentre un’attrice più giovane è stata coinvolta per interpretare il ruolo di Eleven in queste scene, il team di produzione ha usato effetti speciali per far assomigliare la giovane Eleven a Millie Bobby Brown.

Forse è per questo che è stato così sorprendente per i fan vedere la serie adottare un approccio diverso quando ha introdotto una versione più giovane di Max nel volume 2. Come con la giovane Eleven, un’attrice più giovane è stata coinvolta per interpretare il giovane Max, ma non sono stati utilizzati effetti CGI per dare vita al giovane Max. In quanto tale, sembra esserci una crescente curiosità per quanto riguarda la giovane attrice dietro il ruolo.

Giovane attrice di Max Stranger Things stagione 4

Il ruolo del giovane Max in Cose più strane la stagione 4 è stata interpretata dall’attrice emergente Belle Henry, che è relativamente nuova nel gioco della recitazione.

Prima della sua apparizione nel ruolo del giovane Max nel finale della quarta stagione, gli altri crediti recitativi di Henry includono ruoli in Il mondo in caduta, Il figlio di lunedì e Addio, Petrushka. Inutile dire che il ruolo di Henry in Cose più strane la stagione 4 – per quanto piccola possa essere nel grande schema della stagione – è di gran lunga il suo progetto più grande, anche se è probabile che cambi.

Sebbene Henry sia apparso solo in poche scene, ha tenuto testa a Millie Bobby Brown e siamo sicuri che la vedremo di più in giro!

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.